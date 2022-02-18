Antalya’da tarih öncesi 3 mağara keşfedildi

Dünyaca ünlü mağaraları bakımından dikkat çeken Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 3 adet mağara daha tespit edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü’nce bulunan mağaraların bugüne kadar bilinmediği açıklandı.

İsmail AKIN

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26 kişilik bir ekipten oluşan İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü ilçede çalışmalara başladı. Çalışma süreci boyunca keşfedilen mağaraların haritalarının çıkarılacağı açıklandı.

DOĞAL GÜZELLİKLERE SAHİP ÇIKIYORUZ

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçe sınırları içerisinde 3 yeni mağaranın keşfedilmesinin bölge turizmi için de çok önemli olduğunu söyledi. Genç, “Döşemealtı, tarihiyle olduğu kadar muhteşem doğal güzellikleriyle de keşfedilmesi gereken özel bir İlçe. Bu kapsamda ilçe sınırlarındaki Karain ve Kocain Mağaraları da bu doğa harikası olan yerler arasındadır. Belediye olarak ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerine sahip çıkıyoruz ve her platformda tanıtıyoruz” dedi.

TOROSLAR MAĞARA CENNETİ

Dünyadaki diğer ülkelere göre ‘mağara cenneti ülke’ durumunda olan yurdumuzda on binlerce mağara bulunuyor. Döşemealtı'nda 500 bin yıl öncesine ışık tutan Karain Mağarası ve 30 bin yıllık Kocain Mağarası bulunuyor. Tabak, Kilise ve Düden Mağarası olarak isimlendirilen bu 3 mağara ile ilgili önümüzdeki günlerde detaylı açıklamanın yapılması bekleniyor.

TURİZMİN HİZMETİNE SUNULDU

Turizm çeşitliliği açısından ülkemizdeki mağaralar, önemli bir potansiyel oluşturmakta. Ülkemizin yüzde 40'ı, mağara oluşumları aşısından önemli bir nitelik olan karstlaşmaya uygun kayalardan meydana gelmiştir. Türkiye'de 30'un üzerinde mağara turizme açılmış olup, bunların dışında yalnızca uygun ekipman sağlanarak rehber eşliğinde girilebilecek özel ilgi gruplarına yönelik bir çok mağara bulunmaktadır. Turizm Bakanlığı'nca bugüne kadar 13 adet mağara turizmin hizmetine sunulmuştur.

KARAİN MAĞARASI

Antalya’nın 30 kilometre kuzeybatısında eski Antalya-Burdur karayoluna 5-6 kilometre uzaklıkta bulunan Döşemealtı ilçesi Yağca Mahallesi sınırları içinde bulunur. Türkiye’nin en büyük doğal mağaraları arasında yer alan Karain Mağarası, önünde bulunan traverten ovasından 150 metrr denizden ise 430-450 metre yüksekliktedir. İnsanlık tarihinin başlangıcındaki süreç içinde mağara, Paleolitik, Neololitik, Kalkolitik, Eski Tunç gibi protohistorik çağlarda ve Klasik Çağ'da insanlar tarafından sürekli bir biçimde iskân edilmiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak da yaklaşık 11 metreyi bulan kalın bir kültür dolgusu içermektedir. Ancak mağaranın en uzun süren ve en önemli iskânı Paleolitik Çağ ile ilgilidir. Klasik dönemlerdeki kullanım daha çok Adak Mağara (tapınak) niteliğinde olup, mağara alnı ve dış duvarları üzerinde Grekçe kitabe ve nişler bulunmaktadır. Karain Mağarası'nda yapılan kazılarda elde edilen arkeolojik buluntular, Antalya Müzesi'nde ve mağaranın hemen yakınında bulunan Karain Müzesi'nde sergilenmektedir.

KOCAİN MAĞARASI

Antalya kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktadır. Döşemealtı ilçesinin Ahırtaş Mahallesi sınırları içindedir. Kocain Mağarası anıtsal sarkıt ve dikitleri ile tabiat tarihini, tarih öncesi buluntuları ve okunabilen yazıtlarıyla da Antalya ile çevresinin tarih ve arkeolojisini yansıtan en önemli mağaralardan bir tanesidir. İçinde bulunan dev sarkıt-dikitler ve kar beyazı oluşumları ile doğa harikası olan mağaranın giriş ağzı yaklaşık 20 metre yüksekliğinde ve 75 metre genişliğindedir. Uzunluğu ise 633 metre olup ana hatlarıyla iki büyük salondan oluşmakta, tavan yüksekliği yer yer 80 metreye varmaktadır. Prehistorik Dönem’den Bizans Dönemi’ne kadar bölge arkeolojisine ışık tutan mağaranın okunabilen yazıtlarından erken Hıristiyanlık döneminde de dinsel bir işlevi olduğu anlaşılmaktadır.



Bir mağaranın turizme açılmasına dair istenen kriterler:

-Mağaranın turizme hizmet veren yerleşim merkezine yakın olması

-Mağaranın sahip olduğu morfolojik ve diğer oluşum özelliklerinin farklı ve ilgi çekici bir takım unsurları taşıması

-İnsanların barınak, sığınak, ibadet yeri ve depolamacılık gibi amaçlar için kazdıkları veya oydukları yapay mağaralar da bulunmaktadır. Bu özellikteki mağaraların arkeolojik ve kültürel değer taşıması

-Mağaraya ulaşımın kolay ve rahat sağlanabilmesi

-Mağaraya girişin ve çevresinin oraya gelen ziyaretçilere hizmet vermeye uygun düzenleme yapılmasına (otopark, kafeterya vb.) elverişli olması gerekmektedir.