Araştırmalar ortaya çıkardı: 22 Şubat aşk için ‘en kötü gün’

Arkadaşlık/flört sitesi FindingTheOne.com tarafından yapılan yeni bir araştırma, bekarlar ve birliktelik yaşayan çiftler için 22 Şubat'a işaret etti. Araştırmaya göre yarın aşk için 'en kötü gün' olacak.

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ABD’de yaygın olarak kullanılan arkadaşlık/flört sitelerinden FindingTheOne.com, yaptığı yeni bir araştırmada, yarına işaret etti.

Yeni bir araştırmaya göre, 22 Şubat, özellikle bekarlar için yeni yılın en ‘kasvetli’ günü olacak. Yapılan araştırmalarda, bu ayın üçüncü pazartesi gününün çiftler için de ‘zor bir gün’ olacağı öne sürüldü.

Buna neden olarak ise 14 Şubat Sevgililer Günü gösterildi. Araştırmalarda, Sevgililer Günü’nü yalnız geçiren insanların ‘özel kişi’yi bulamadığı için bu dönemi ‘daha yalnız hissederek geçirdiği’ ve psikolojik olarak bu durumdan olumsuz etkilendikleri belirlendi.

SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİSİ

Yapılan araştırmalarda, Sevgililer Günü’nden sonraki haftalarda flört uygulamalarına kayıtlarda yüzde 63’lük bir artış olduğu da ortaya çıkarıldı. Son dönemde flört/arkadaşlık sitelerine ilginin arttığı belirtilirken, bu durumun araştırma sonuçlarıyla doğru orantılı olarak ilerlediğine vurgu yapıldı.

FindingTheOne.com’un kurucusu olan flört girişimcisi Simon Prockter konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Sevgililer Günü’nün tamamen kırmızı kalpler ve güllerden oluştuğuna dair yanlış bir kanı var, ancak çok sayıda insanı flört etmeye iten katalizör de bugün olabilir.” dedi. Prockter, “Araştırmamız, birçok çiftin Sevgililer Günü’nde tartıştığını ve ilişkilerin dağıldığını gösteriyor. İşler bir şekilde ters gidiyor, beklentiler karşılanmıyor ve insanlar kendilerini aniden yalnız kalmış buluyor” dedi.

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