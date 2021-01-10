Asgari ücreti patlatan başkan! 4 bin 500 lira yaptı

Hükümet bu yıl asgari ücreti 2 bin 825 TL olarak açıkladı. Konya'nın Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP'li Nurettin Akbuğa ise Asgari Geçim İndirimi hariç asgari ücrete yapılan 300 liralık zammı yaklaşık beşe katladı. Akbuğa, personelin maaşına 1675 lira zam yapıp ücretleri 4 bin 500 liraya çıkardı. Rekor zammın mimarı olan Akbuğa, şunları anlattı:

HAKLARINI VERDİM: Çalışanlarımın hak ettiği ücreti verdim. Bu ücret aslında yüksek değil, hükümetin açıkladığı asgari ücret açlık sınırı kadar düşük… Belediyemizde 48 personel var. Yarısı 4 bin 500 lira maaş alıyordu, diğer yarısı düşük maaş alıyordu. Oysa aynı işi yapıyorlar. Adaletsizliğe son vermek için bu kararı aldım. Bize külfeti de olmadı. Belediyenin bütçesini doğru kullanarak verilmiş bir ücrettir. Umarım tüm kamu personeli de eşit işe eşit ücret alır.

İSRAF YAPMAM, YAPTIRMAM: İlk maaşları ödedik ve sıkıntı çekmedik. Hayatımda hep tasarrufa önem verdim. İsraf yapmadım ve yaptırmadım. Bütçeyi çarçur etmem. Tasarruftan elde ettiğim geliri de personelime ücret, halkımıza da hizmet olarak veriyorum.

SENDİKA BİLE ŞOKE OLDU

BAYRAM HAVASI: Sendika yöneticileri, ‘Başkanım 300 lira zam talep ediyoruz' dedi. Ben de, ‘300 lira işçinin neyine yetecek? Bu parayla ailesinin ihtiyaçlarını giderebilir mi? Ben en düşük maaşı 4 bin 500 liraya çıkarıyorum' dedim. İnanamadılar, ‘Başkan bizimle dalga geçiyor' dediler. Ama evrakları imzalayınca şoke oldular. O gün ilçemizde adeta bayram havası oldu. Ücretleri yükselen emekçimizin ertesi gün işe daha şevkle sarıldıklarını, mutlu olduklarını gördüm. Sosyal ve halkçı belediye olmanın gereğini yaptım. İlk tebriki de ailemden aldım. Çocuklarım, ‘Seninle gurur duyuyoruz baba' dedi. Ben de çok mutlu oldum.

‘ÜLKEMİN BAŞI DİK OLSUN'

AKP'LİLER KIZDI: Bu karardan sonra çok sayıda tebrik mesajı aldık. AKP'liler de aradı ve ‘Başkan ne yaptın? Bu kadar yüksek zam verilir mi, bizi zora soktun' diye şakayla karışık sitemde bulundu. AKP'lilerden birine, ‘Ben 16 milyon lira harcayıp belediye binası, kendime lüks makam odası yaptırmıyorum, parayı israf etmiyorum. O parayı asgari ücretli personelime vermeyi tercih ettim' dedim.

HER SORUN ÇÖZÜLÜR: Bizim ilçemizin de sorunları var ama çalışınca hepsi çözülür. Önemli olan ülkemizin başı dik olsun. Ülkemizin en temel sorunu işsizlik ve ekonomi. Bunların çözümü de hak, hukuk, adaletten geçer. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı ortağı Genel Başkan Sayın Meral Akşener'in önerileri uygulanırsa Türkiye'deki bütün sorunlar çözülür.

‘BEN FARKLI ÇALIŞIYORUM'

Üç dönemdir belediye başkanlığı yapan Nurettin Akbuğa, “Ben farklı bir başkan olarak çalışıyorum. Yolda giderken sağa sola atılmış hurda demir görsem, arabamın bagajına koyar biriktirir satarım, belediyeye gelir kaydederim” dedi.

ANNELERE MAMA DESTEĞİ

GÜVENİM TAM: Geçenlerde Aydın'da bir mama fabrikasının önünden geçerken içeri girdim, kendimi tanıttım, ilçemizde sütü kesilen anneler olduğunu söyledim, destek istedim. Şimdi o fabrika bize her ay ücretsiz çocuk maması gönderiyor. Sütü kesilen anneler doktor raporu ile bize başvuruyor, hepsine ücretsiz mama veriyoruz. Bir dönem sonra Tuzlukçu'daki başarımızı gören birçok ilçemizde Millet İttifakı adaylarımızın kazanacağına güvenim tamdır.