Asırlık gelenek cirit, Erzurum’da yaşatılıyor

Türklerin Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları 'savaş oyunu' olarak bilinen ve günümüzde de geleneksel atlı spor olarak anılan cirit, Erzurum'da büyük bir sevda ile oynanıyor.

Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya getirdikleri, asırlardan beri sürdürdükleri gelenekler arasında ‘savaş oyunu’ olarak yer alan atlı cirit, Erzurum’da özellikle köylerde yaşayanların vazgeçemediği en önemli spor dallarından biri.

Yaz-kış demeden her mevsim oynanması nedeniyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin ilk cirit stadyumu da 1986 yılında Erzurum’a yaptırıldı.

Lig müsabakalarını artık diğer spor dallarında olduğu gibi tribünde oturarak izleyen cirit severler, gösteri ve özel maçları ilçe ve köylerdeki düz alanlarda izleyebiliyor.

Sporcuların elindeki ciridi rakibine vurması ya da atılan ciridi havada yakalaması gibi artistik hareketleri seyirciler, İspanyollar gibi ‘oley’ diyerek alkışlıyor.

Ata sporu atlı cirit oyunu bölgede özellikle Erzurum, Bayburt, Erzincan ve Kars’ta büyük ilgi görüyor. Köyde yaşayanlar, ata binmeyi ve cirit atmayı ise çocuk yaşlarda öğreniyor.

Uzmanlar Atlıspor Kulübü Başkanı Cüneyt Sayım, “Ciridi izleyen günlük sıkıntılarından arınır, heyecan, zevk ve neşeyi bir arada yaşayabilir. Cirit iki canlının tek vücut olduğu tek spor dalıdır. Yapılan araştırmalarda adrenalini en yüksek olan yamaç paraşütünden sonra cirit geliyor. Cirit, zaman ve eğitim istiyor. Altyapı ve donanım lazım” dedi.

Evlerinden termosla getirdikleri çayı içerek maçı izleyenlerden Murtaza Koşatepe, “Keyif alarak, stres atıyoruz. Kahvelere gitmekten iyidir. Temiz hava, sağlıklı ortam. Ata sporumuzla eğleniyoruz, burada” diyw konuştu. (DHA)