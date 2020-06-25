Atatürk’ün ata yurdunda yıkılan yolu köylüler yapıyor

Karaman'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ata yurdu olarak bilinen Taşkale Köyü’nde 22 Mart Pazar günü yağışlarında etkisiyle Taşkale Orta Camisi önünde bulunan istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesiyle köyün ana yolu kullanılamaz hale geldi. Yolun yapımı için Karaman İl Özel İdaresi’ne yapılan başvurular da sonuçsuz kalınca, köy halkı yolu imece usulü yapmaya başladı.

Karaman'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ata yurdu olarak bilinen Taşkale Köyü'nde 22 Mart Pazar günü yağışların da etkisiyle Taşkale Orta Camisi önünde bulunan istinat duvarı çöktü. Duvarın çökmesiyle birlikte köyün ana yolu kullanılamaz hale geldi. Yolun yapımı için İl Özel İdaresi'ne yapılan başvurular da sonuçsuz kalınca, köy halkı yolu imece usulü yapmaya başladı.

“HER YIL 300 BİNE YAKIN TURİST GELİYOR”

Sit alanı olan köye her yıl yaklaşık 300 bine yakın turist geldiğini belirten Köy Muhtarı Hasan Karaca, “Köyümüzün yaklaşık 2 bin yıllık bir tarihi var. Köyümüz ayrıca sit alanı olarak belirlendi ve korunma altında. Hatta burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ata yurdu olarak bilinir. Bu sebeple köyümüze her yıl yaklaşık 300 bine yakın turist gelir” dedi.

“ANAYOL KULLANILAMAZ HALE GELDİ”

Büyük tarihi öneme sahip olan köyde, bölge halkının çok yalnız bırakıldığını aktaran Karaca “Tarihi geçmişi köklü olan köyümüz ne yazık ki beklediği değeri bulamadı. Bölge halkı olarak yalnız bırakıldık. 22 Mart tarihinde yağışların da etkisiyle yaklaşık 700 yıllık olan Orta Camimizin istinaf duvarı çöktü ve 3 köye geçişi sağlayan anayolumuz kullanılamaz hale geldi. Ekim döneminde olduğumuz için de çiftçilerimiz tarlalarına gidemedi. Karaman İl Özel İdaresi'ne defalarca başvurmama rağmen bir sonuç alamadım. Bunun üzerine köyümüzün yolunu kendimiz yapmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

“50 BİN LİRAYA KADAR MASRAFIMIZ OLDU”

Köy yolunun yapımı şu ana kadar yaklaşık 50 bin lira harcadıklarını ifade eden Karaca, “Yolun yapımına ilk önce ben oğlum ve köylü başladık. Sonra kazma ve küreğini kapan diğer köylülerimizde de bize eşlik ettiler. Şu ana kadar 50 bin liraya yakın bir masrafımız oldu” diye konuştu.

TAŞKALE KÖYÜ TARİHÇESİ

Taşkale Karaman’a bağlı bir köydür. Önceleri Kızıllar olarak da anılmaktaydı. Bölge yerleşimi 2 bin yıl öncesine dayanmakla beraber turistik Manazan Mağaraları, İncesu Mağarası ve Taştan Oyma Tahıl Ambarları bu kasabada bulunur. Kasaba bir vadinin içerisine kurulmuş olup, yerleşim bir yamacın üzerindedir.

ATATÜRK’ÜN AİLESİNİN KÖKENİ

Kara Harp Okulu’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Mustafa Kemal Atatürk’ün baba soyu, Karaman’dan giderek Manastır Vilayeti’nin Debre-i Balâ Sancağı’na bağlı Kocacık’a yerleşmiştir. Kocacık, bugünkü Makedonya Cumhuriyeti’nde Arnavutluk sınırına yakın olan Debre şehrine bağlı bir nahiyedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün baba tarafından soyu Anadolu’nun da Türkleşmesinde önemli roller oynayan “Kızıl-Oğuz” yahut “Kocacık Yörükleri, Türkmenleri”nden gelmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün anne soyu da, Konya/Karaman’dan gelerek Selanik ile Manastır’ın arasında bulunan Vodina Sancağı’na bağlı “Sarıgöl” de denilen “Kayalar” nahiyesine yerleştiler. Aile, sonradan Selanik yakınlarında bugün de kaplıcaları ile meşhur olan Lankaza’ya yerleşmiştir. Atatürk’ün anne soyu Konya/Karaman’dan Rumeli’ye gelen ve bundan dolayı da “Konyarlar” olarak Rumeli’de anılan Yörük, Türkmenlerdendir.