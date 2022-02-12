Avrupalı sevgiliye Türk çiçeği

Antalya'dan 14 Şubat Sevgililer Günü için Avrupa'nın 27 ülkesine 65 milyon dal çiçek gönderildi, 9 milyon dolar gelir elde edildi.

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Turizm kadar örtü altı üretimde de adından söz ettiren Antalya, kesme çiçek sektöründe hem iç piyasaya hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip ülke ekonomisine katkı sağlıyor. ‘Dünyanın çiçek merkezi’ olarak kabul edilen Hollanda’ya dahi çiçek ihraç eden Antalya, en çok çiçek ihraç ettiği ikinci ülke olan Rusya pazarını son 5 yıldır kaybetse de 27 Avrupa ve Balkan ülkesinin hâlâ çiçek tedarikçisi konumunda.

65 MİLYON DAL ÇİÇEK

14 Şubat Sevgililer Günü için Antalya’dan 27 Avrupa ülkesine 65 milyon dal çiçek gönderildi. Çiçekler arasında bu yıl da liste başını karanfil aldı, ‘aşk’ ve ‘sevgi’yi temsil ettiği için en çok tercih edilen renk de kırmızı oldu.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, “65 milyon dallık ihracatla 9 milyon dolarlık bir gelir sağlandı. TIR sevkiyatımız bitti. Eksik ya da ilave siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Birkaç gün daha hareketli oluruz, sonrasında ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hareketliliği başlar” dedi.

“KIRMIZI ÇOK TERCİH EDİLİYOR”

Çiçek ihracatçısı firmanın ziraat mühendisi Rabia Yıldıran ise “40 kadın arkadaşımızla siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Kırmızı renk çok tercih ediliyor. Bu yılda en çok kırmızı karanfil gönderdik” diye konuştu.

Bir diğer çalışan Aslı Ersay da son 1 haftada 1 milyondan fazla çiçek gönderdiklerini söyledi. Ersay, “İşimi severek yapıyorum. Çok mutlu oluyorum. Avrupalı kadınlara milyonlarca dal çiçek gönderildi. Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)



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