Kahramanmaraş'ta yaşayan bedensel engelli Sevilay Öztürk 6 yaşında yüzmeye başladı. 11 yıldır yüzmeyi bırakmayan ‘Balık Kız' lakaplı Sevilay (17) yarışmalara hazırlanıyor.

Azimli kız şartları daha iyi olduğu için Gaziantep Merkez Şehitkamil Belediyesi'ne ait Alleben Yüzme Havuzu'nda Bedensel Engelliler Yüzme Federasyon Teknik Kurulu Başkanı Mehmet Ali Albas ve Teknik Kurulu Üyesi antrenörü Elnaz Khalıl Pour Maleki nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor.

Hayata tutunmak için yüzmeye başladığını belirten ‘Balık kız Sevilay', “Başarılı olmamda beni yetiştiren hocalarımın yanı sıra babam Bülent Öztürk'ün de büyük katkısı var. Babam benim için işini bıraktı. Peşimde koşturdu. Zor süreçlerden geçtik. Hiç kolay olmadı. Ama bayrağımızı göklerde dalgalandırmak beni çok gururlandırdı. İstiklal Marşımızın söylenmesi, bayrağımızın göklere çekilmesi beni çok mutlu ediyor, büyük gurur duyuyorum. Üzerimde emeği olan herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum” dedi. 24 Ağustos- 5 Eylül 2021 tarihleri arasındaki Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine olan inancının tam olduğunu belirten Sevilay, şöyle devam etti:

BANA MORAL VERİYOR…

“Hedefim madalya almak. Ülkeme mutlaka madalyayla dönmek istiyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Takımı sporcusuyum ama Gaziantep'te çalışma şartları çok daha iyi. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu Bey bana Alleben Yüzme Havuzu'nun kapılarını açtı. Antrenmanlarıma gelip, moral veriyor destek oluyor. Kendisine bu vesileyle de çok teşekkür ediyorum. Hayallerinizden vazgeçmezseniz başarılı olursunuz. Kendinize inanın.”

Daha çok madalya kazanıp ülkemi gururlandıracağım

Pandemide dünyanın sıkıntılı bir süreç yaşamaya devam ettiğini belirten Paralimpik Yüzücü Sevilay Öztürk, son olarak şunları söyledi: “Ben bu süreci çalışarak iyi değerlendirdim. Süreçten çalışma bakımından çok fazla etkilendiğimi söyleyemem. Bugüne kadar 120 madalya kazandım. Dünya ve Avrupa şampiyonluklarım var. 13 yaşında 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak, bu olimpiyatlara katılan en genç sporcu unvanını kazandım. Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya kazanarak bir organizasyonda en fazla madalya kazanan sporcu oldum. Madalya müzemi zenginleştirip, bayrağımızı dalgalandırmaya devam ettireceğim.”