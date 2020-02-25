Bal, bal arıları tarafından yapılan altın sarısı renginde, tatlı, kalın bir sıvıdır. Bal, tıpta 5.000 yıldan fazla bir süredir kullanılırken, güzellik ve cilt bakım ürünlerinde de aktif bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Dünyadaki en eski tatlandırıcılardan biri olan balın sağlık yararlarını keşfedin. Balın faydaları nelerdir? Bal neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Bal, fruktoz ve glikoz gibi şekerlerin yanı sıra magnezyum, potasyum, kalsiyum, sodyum klorür, kükürt, demir ve fosfor gibi mineraller bakımından zengin bir kaynaktır. Nektar ve polen kaynaklarının niteliklerine göre değişmekle birlikte, balda B1, B2, C, B6, B5 ve B3 vitaminleri bulunmaktadır. Balda ayrıca az miktarlarda bakır, iyot, demir ve çinko bulunur. Bu faydalı maddelerin insan sağlığı açısından pekçok yararları bulunur. Şimdi, balın faydalarına daha yakından bakalım.

BALIN FAYDALARI NELERDİR?

Balın insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Bal üzerine yapılan araştırma ve incelemelere göre bal, ishalin şiddetini ve süresini azalır. Bal ayrıca, özellikle ishal sürerken faydalı olan potasyum ve su alımını arttırır.

* Bal, yemek borusu ve mideyi kaplayarak mide asidi ve sindirilmemiş gıdaların yukarı akışını yavaşlatarak, gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) riskini azaltmaya yardımcı olur.

* Dünya Sağlık Örgütü (WHO), balı doğal bir öksürük ilacı olarak önerirken, Amerikan Pediatri Akademisi ise balı öksürük tedavisi olarak kabul eder.

* Bal, bazı kanser ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olan flavonoidler, antioksidanlar içerir.

* Bir çorba kaşığı bal 17 gram karbonhidrat içerir. Karbonhidratlar vücudun kullandığı birincil yakıttır ve bal kas glikojeninin korunmasına yardımcı olabilir. Bu kaslar için etkili bir şekilde depolanan enerjidir, bu da sporculara en çok ihtiyaç duyduklarında performansta artış sağlar.

* Yüksek kaliteli bal, flavonoidler, organik asitler ve fenolik bileşikler dahil olmak üzere önemli antioksidan içerir. Antioksidanlar, belirli kanser türleri, kalp hastalığı ve inme riskinde azalma sağlayabilir.

* Bal, yanıkları, yaraları ve diğer cilt hastalıklarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

* Araştırmalar, balda bulunan antioksidanların arterlerin daralmasını önleyebileceğini göstermektedir. Oluşma yerine bağlı olarak, daralma kalp yetmezliğine, hafızanın bozulmasına veya baş ağrısına yol açabilir.

* Ilık su ile tüketildiğinde şekerden daha fazla kaloriye sahip olmasına rağmen, bal vücudunuzda depolanan yağın sindirilmesine yardımcı olur. Benzer şekilde, limon suyu veya tarçınlı bal kilo azaltmaya yardımcı olur.

ÖNEMLİ NOT: Küçük bebeklere bal asla verilmemelidir. Çünkü nadir fakat ciddi bir tür gıda zehirlenmesine neden olan botulizme (oldukça nadir görülen ancak gıda kaynaklı hastalıkların en tehlikeli olanlarından biri) neden olabilir.