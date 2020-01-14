Bebeklerde pişik neden olur? Pişik nasıl geçer?

Bebeklerde pişik neden olur? Pişik nasıl geçer?

Bebeklerde pişik sıklıkla görülen bir durumdur. Bezli bölgede kızarıklık, döküntü ile kendini gösterir ve bebeği rahatsız eder. Peki, bebeklerde pişik neden olur? Pişik nasıl geçer? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bebeklerde ve yeni doğanlarda pişik, annelerin en çok merak ettiği konuların başında gelir. Peki, bebeklerde pişik neden olur? Pişik nasıl geçer? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

BEBEKLERDE PİŞİK NEDEN OLUR?

Bebek cildinin hassas olması, sürekli ıslak kalan bez ve hava almayan deri pişik adı verilen lezyonlara sebep olur. Pişik, cildin sürekli ıslak ve havasız kalmaya karşı verdiği bir tepkidir. Bu tepkinin deri üzerindeki görüntüsü kabarcıklar, kızarıklık hatta yara şeklinde olabilir. Bebeklerde pişik oluşumu başlamadan önce hafif bir kızarıklık söz konusu olur. Bölgesel kızarıklık bir süre sonra kabarcıklara dönüşür.

BEBEKLERDE PİŞİK NASIL GEÇER?

Bebeklerde pişiği önlemenin en iyi yolu, bebek bezi alanını temiz ve kuru tutmaktır. Bebeğiniz pişik olduğunda ise önceliğiniz doktoruna götürmek ve uygun tedavi yöntemlerini denemek olmalıdır. Bunların dışında birkaç basit önlem bebeğinizin yaşadığı pişik sorununu azaltmanıza yardımcı olabilir.

İşte yapılması gerekenler:

* Islak veya kirli çocuk bezlerini derhal çıkarın.

* Bebeğin altını bir süre bağlamamak, bir çarşaf ya da temiz bez üzerine altı açık olarak bırakmak ve cildin hava almasını sağlamak faydalı olabilir.

* Bebek bezi seçerken bebeğinizin kilosuna ve yaşına dikkat edin.

* Bebeğin altını temizlemek için ıslak mendil gibi zararlı ürünleri kullanmak yerine yıkayarak ya da ıslak bir pamuk yardımıyla temizleyebilirsiniz.

* Temizlik mendili kullanılacaksa en yumuşak olanları tercih edilmelidir. Kokulu ve alkol içerikli olanlar tercih edilmemelidir.

* Pişik varken bez bölgesini sabunla yıkamayın.

* Bebeğinizde bebek pudrası kullanmaktan da kaçının.

* Bebek bezini sık sık – ideal olarak her 2 saatte bir – ve her kakadan sonra değiştirin.

* Çocuk bezini değiştirdikten sonra ellerinizi iyice yıkayın

* Bebeğin altını temizledikten sonra kalın, koruyucu bir merhem veya krem ​​tabakası sürmek, idrarın pişik olan yerlere ulaşmasını ve döküntüleri daha fazla tahriş etmesini önler. İki tür pişik kremi vardır: petrol bazlı ürünler ve çinko oksit içeren ürünler. Etkili pişik kremlerinin birçoğunda çinko oksit kullanılır. Çinko oksitli kremler yenidoğan döneminde, yani 4 haftalık bebekler için %10-15, daha sonraki aylardaki bebekler için %20-40 oranında olmalı. Çinko asit alerji yapmaz, cildi yakmaz, toksik etkisi yoktur ve onarıcıdır.

Bebeğiniz pişik olduğunda bitkisel yöntemleri de deneyebilirsiniz.

Bunlardan bazıları şunlardır:

* Zeytinyağı, E vitamini yağı, badem yağını pişiklerin üzerine hafifçe sürebilirsiniz. Özelikle zeytinyağını ısıtın ve bir kabın içerisinde soğutun ardından pişiklere sürün. Bebeğin pişik olduğu dönemlerde hakiki zeytinyağını gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

* 1 damla gül yağı ile şeftali yağını incelterek bebeğin pişik bölgelerine sürmek pişiğin etkisini hafifletebilir.