Bebekler doğduklarında saçları neredeyse hiç olmayabilir ve bu süreç bazen uzun süre devam edebilir. Özellikle kız çocuklarında uzun saç hayali kuran aileler bunu sorun haline getirebilirler fakat zamanla bebeğinizin saçları gürleşecek ve daha hızlı uzamaya başlayacaktır. Peki, bebeklerde saç uzatmak için neler yapılabilir? Bebeklerde saç gürleştirme yöntemleri…

Bebeğiniz doğduğunda saçları gür olup 6-7 ay sonra dökülmeye başlayabilir. Bu durum bir sorun anlamına gelmez, normaldir ve bebeğinizin herhangi bir sağlık sorununun belirtisi değildir. Bazı aileler bebeklerinin saçını kestirerek veya kazıtarak daha gür saçlara sahip olacağını düşünebilir ama uzmanlara göre bunun doğruluk payı kesinlikle yoktur. Saçlar kişilerin fiziksel özelliğine bağlı olarak gelişmektedir. Herkesin saç tipi birbirinden farklıdır. Kimi çabuk uzayan gür saçlara sahipken kiminin saçı daha yavaş uzar ve seyrektir. Bebeğiniz için kimyasal ürünler asla önerilememektedir. Bu nedenle bebeğinizin saçını uzatmak ve gürleştirmek için uygulanabilecek en iyi yöntem doğal tedavi uygulamaları olabilir. Saç kökünü besleyen bitkiler ile bebeğinizin saçlarının daha çabuk uzamasını sağlayabilir ve gürleştirebilirsiniz. Bebeğinizin saçlarını gürleştirmek için neler kullanabilirsiniz merak ediyorsanız işte doğal yollarla bebeklerde saç gürleştirme yöntemleri…

ALOE VERA JELİ SAÇLARDA DA MUCİZELER YARATIYOR

Bebekler hassastır ve onlar için uygulanabilecek her şey tıpkı onlar gibi katkısız ve saf olmalıdır. Aloe vera bitkisinin içerisinde çok çeşitli vitamin ve mineraller bulunmaktadır. %99 sudan oluşan aloe vera jeli diğer kısmını da amino asitler ve vitaminler kapsamaktadır. A, C, E Ve B vitaminlerini de içerisinde barındırmaktadır. Aloe vera bitkisini az miktar su ile karıştırın ve bu su ile bebeğinizin saçını yıkayın. Oldukça kolay olmakla birlikte aynı zamanda etkili bir yöntem olabilir.

SAÇ GÜRLEŞTİRMENİN OLMAZSA OLMAZI BADEM YAĞI

Badem yağı saç, kaş ve kirpiklerin uzamasını sağlayan destekleyici vitaminlere sahiptir. İçerisinde A, B1, B6, ve E vitaminleri ile oldukça yararlı bitkisel yağlardan biridir. Bebeğinizin saç derisine badem yağını nazikçe masaj yaparak yedirin. Az miktarda badem yağı yeterlidir. Bu sayede bebeğiniz gür ve sağlıklı saçlara kolaylıkla sahip olabilir.