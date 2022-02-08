Billie Eilish, nefes alamayan hayranına yardım etmek için konseri durdurdu

Billie Eilish, cumartesi günü Atlanta, Ga.'daki konserini, nefes almakta güçlük çeken bir hayranının tıbbi bakım aldığından emin olmak için durdurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

20 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyada viral hale gelen bir kliple hayranlarının yine takdirini kazandı.

Eilish, konser esnasında nefes almakta zorlanan bir hayranını fark edince konseri durdurup, sağlık müdahalesinin yapılmasını bekledi. Eilish, odada solunum cihazı olup olmadığını sordu ve “Bir tane alabilir miyiz?” diye ekledi.

Instagram hayran hesabı “Wishyouwerebil” tarafından yayınlanan videoda şarkı söylemeyi bıraktığı, hayranına dışarı çıkmasının gerekip gerekmediğini, iyi olup olmadığını sorduğu görülüyor.

Eilish şarkı söylemeye devam etmeden önce sağlık sorunu yaşayan hayranına “Seni seviyorum” diyerek öpücük gönderiyor.

Bilie Eilish, hayranlarının güvende ve sağlıklı olduğundan emin olmak için performansını ilk kez durdurmuyor. Şarkıcı, Eylül 2021’de New York City’deki Governors Ball Müzik Festivali’nde de konserini durdurmuş ve kalabalığın içinde patlak veren duruma güvenliğin müdahale etmesini istemişti.

DİĞERLERİ İÇİN ÖRNEK

Eilish’in gösterileri sırasında hayranlarının güvende olmasını sağlamaya yönelik proaktif yaklaşımı, seyircilerinin güvenliğini göz ardı eden diğer sanatçılar için de örnek teşkil ediyor.

Son olarak bu konuda en çok eleştirilen isim Travis Scott oldu. Scott, geçen kasım ayında Houston, Teksas’taki Astroworld Müzik Festivali’nde ölümle sonuçlanan izdiham yaşanırken hâlâ performans sergilemeye devam ettiği için sert bir şekilde eleştirildi.

İddialara göre; hayranları rapçiye gösteriyi durdurması için yalvardığı halde Scott, devam etmiş ve izdiham 10 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

İlginizi Çekebilir Glastonbury'de bir ilk: Billie Eilish sahneye çıkıyor

İlginizi Çekebilir Billie Eilish: Göğüslerim yüzünden 100 bin takipçi kaybettim

İlginizi Çekebilir Billie Eilish'ten porno itirafı: '11 yaşında izlemeye başladım, cinsel hayatımı mahvetti'