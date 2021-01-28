Bisikletini evi yaptı, 6 yıldır dünyayı geziyor

Son dönemde birçok gezgin dünyayı bisiklet üzerinde gezmeyi tercih ediyor. Daha özgür hissettikleri için bisikleti tercih ettiklerini ifade eden gezginlerden biri de Arjantinli Fernando Oscar Calligo.

En son 6 yıl önce İzlanda’da bir restoran işleten Calligo, tek düze yaşamdan sıkıldığı için ve her gün aynı şeyleri yaptığı işten artık zevk almadığı için dünyayı gezmeye karar verdi.

Calligo, 6 yılda birçok ülke gezdi. Peru, Ekvador, Kolombiya, Venezuela, Dominik Cumhuriyeti, İspanya, İtalya, İsviçre, Litvanya, Fas, Letonya, Estonya, Rusya, Moğolistan, Belarus ve Ukraynadan sonra Türkiye’ye gelen Calligo, Alanya’da mola verdi.

Calligo, gezdiği yerlerin fotoğrafları, gittiği ülkelerin dillerinde yazılı kağıtlar ve dünyanın en ünlü iki Arjantinli ismi Diego Maradona ve Lionel Messi fotoğraflarıyla süslü bisikletini ve ilginç gezi hikayesini anlattı.

“BİSİKLET BANA ÖZGÜRLÜK VERİYOR”

Plansız, programsız yaşamak istediğini bu nedenle böyle bir yol tercih ettiğini, son bir yıldır bisikletle seyahat ettiğini anlatan Calligo, gittiği birçok ülkenin ardından en son 10 ay önce Ukrayna’dan tekneyle Türkiye’ye geldiğini söyledi.

Tekneyle Sakarya’ya, oradan Alanya’ya kadar bisiklet sürdüğünü, bu süreçte birçok da şehri gezdiğini kaydeden Calligo, Alanya’yı çok beğendiğini vurguladı. Türkiye’de şu ana kadar bin 200 kilometre yol yapan Calligo, bisikletin kendisine özgürlük verdiğini anlatarak, “Şimdi dinleniyorum ama sınırlar açıldığında belki Gürcistan’a ya da Mısır’a seyahat etmeye devam etmeyi planlıyorum. Uçakla, yürüyerek, otostopla, otobüsle seyahat ettim ama bana özgürlük verdiği için bisikleti tercih ediyorum” dedi.

“TÜRK İNSANI ÇOK CÖMERT”

Bir yere takılı kalmaktansa hem dünyayı gezip hem de para kazanabileceğini vurgulayan Calligo, “Seyahat edebilir, yaşayabilir ve gelir elde edebilirim. Ürün satıyorum ve bu şekilde seyahatim için ödeme sağlıyorum. Bazen zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorum. Seyahatim sırasında sadece küçük sorunlar yaşadım, olumlu bir tavırla seyahat ediyorum ve etrafımı iyi insanlarla çevreliyorum. Sağlığım iyi çünkü seyahat ederken rahatlıyorum ve hastalanmıyorum. Türkiye’yi ve iklimini çok seviyorum. İnsanlar çok yardımsever, çok cömert. Bana yiyecek, kalacak yer verirken para da bağışladılar” diye konuştu.

“PARASIZ YAŞAMAYI PLANLIYORUM”

Rutin bir hayatın içinde olmaktansa sistemin dışında yaşamayı sevdiğini dile getiren Calligo, sözlerini şöyle tamamladı:

“Para benim için o kadar önemli değil. Ondan kaçınmaya çalışıyorum, bu yüzden hayatta kalmak için gerekli temel şeyleri almak için bir şeyler takas ediyorum. Hayattaki planım, parasız yaşamak. Hangi ülkede karar vermeliyim henüz bilmiyorum. Türkiye veya Gürcistan olabilir. Düşük bir bütçeyle seyahat ettim ve yaşadım. Yemek, kalacak yer ve biraz para karşılığında geçici iş yapıyorum. Sistemde yaşayan insanlara saygı duyuyorum ama sistemin dışında daha rahat ve sakin yaşamayı seviyorum.” (DHA)