Bisikletle Viyana’dan Kuşadası’na yolculuk

Filiz Akıncı, Lisa Eibel, Andrea Maier bisikletle 26 günde 2 bin 12 km yol kat etti. 3 kafadar, “Kadınlar isterse her şeyi yapar, başarır” dedi...

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Geçtiğimiz yıl Alpler'de doğayla baş başa üç haftalık yürüyüşü başarıyla bitiren Andrea Maier, Lisa Eibel ile Filiz Akıncı bu yıl Türkiye'ye bisikletle ulaşmaya karar verdi. Avusturya'nın Başkenti Viyana'dan bisikletle yola çıkmaya karar verdiklerinde kendilerini vazgeçirmek isteyenler oldu, ancak onlar söylenenlere kulak asmadılar.

Filiz Akıncı ile Lisa Eibel öğretmen, Andrea Maier ise ofis çalışanı. Üç kararlı ve korkusuz kadın, bisikletle Viyana'dan Kuşadası'na 26 günde 2 bin 12 kilometre yol kat ederek ulaştı. Doğada çadır kurup geceleyip, dinlendiler. Amaçları kadınları küçümseyen, “yapamazsınız”, “beceremezsiniz” diyenlere ders vermekti, nitekim verdiler de. Bu uzun yolculuğa çıkmadan önce Avusturya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye'de geçecekleri kentlerin rotasını belirlediler. Ardından kilometre sayacını çalıştırıp yola koyuldular. Filiz Akıncı, “Öncelikli hedefimiz kadınların güçlü olduğunu göstermekti. Herkes bize ‘nasıl yapacaksınız, nasıl becereceksiniz?' diye sordu. Bizi küçümsedi Bu sözler bizi daha da hırslandırdı. Ve yola koyulduk” diye konuştu.

“GEZİN, KEŞFEDİN”

Akıncı, sözlerine şöyle devam etti: “Yılın 11 ayını büyük kentlerde yaşadıktan sonra 4 haftayı doğayla iç içe geçirmek çok hoşumuza gitti, gidiyor. Bunu yaparken de elimizden geldiğince mesaj vermek istiyoruz. Bu mesajlardan birincisi kadınlar isterse her şeyi başarabilir, her zorluğun üstesinden gelebilir. İkincisi doğa sevgisini, doğanın tehlikesiz ve dinlendirici olduğunu özellikle çocuklara aşılamak istiyoruz. Çocuklar doğaya yönelsin, gezsin keşfetsin istiyoruz. Bu amaçla yolculuğumuz boyunca birçok ormanda geceledik. Ne yazık ki öylesi keyifli bir gece de Türkiye'de orman yangınlarını öğrendik. Çok üzüldük.” Bulgaristan ve Türkiye'deki deneyimlerine kadar çok keyifli bir yolculuk yaşadıklarının altını çizen Filiz Akıncı, tek sorun yağışlarda yolların çok kötü olmasıydı” dedi.

“TÜRKİYE'DE BİSİKLETLİYE SAYGI YOK”

“Bulgaristan'da yağışlarda yollar çok kötü olduğu için iki saat bisiklet kullanmamız bile pek mümkün olmadı” diyen Filiz Akıncı, “Yağmur ve çamur yüzünden yavaşlamak zorunda kaldık. Türkiye'de özellikle İzmir'de arabalar yüzünden çok büyük güçlük çektik. Araç trafiğine girmeyip yan şeritleri kullandığımız halde rahat bisiklet süremedik. Özellikle Türkiye'de bisiklete bisikletçiye saygının olmadığını gördük, öğrendik. Önümüzü kesenler, sürekli kornaya basanlar, tedirgin edenler. Bulgaristan'da da vardı ancak Türkiye'deki kadar değildi. Diğer ülkelerde bisikletçilere bir saygı var, zaten çoğu yerde bisiklet yolları bulunuyor. Viyana'da da bisiklet yolları var. Türkiye'de bisiklet yolları olursa daha çok insanın bisiklet kullanacağını, böylece bisiklet kullananlara daha saygılı davranılacağına inanıyorum” diye konuştu.

Türkiye'de birçok kişinin kendilerine “Yanınızda erkek olmadan nasıl başardınız?” diye soru yönelttiğini belirten Akıncı, sürücülerin özellikle bisikletli kadınlara daha saygılı davranmalarını istedi.

“BİSİKLETLİ ÖLÜMLER DURSUN” DEDİLER

Gözü kara üç kadın Aydın Kuşadası'nda Filiz Akıncı'nın ailesiyle buluşma noktasını Atatürk anıtı önünde belirledi. Başarmanın mutluluğunu yaşayan kadınlar 15 Temmuz 2020 tarihinde Ankara'da bisikleti ile giderken alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün arkadan çarparak ölümüne neden olduğu 19 yaşındaki Umut Gündüz için ses oldu. Duyarlı kadınlar bisikletli ölümlerine dikkat çekmek için Umut'un fotoğrafının olduğu tişörtü giydi. Andrea Maier, Lisa Eibel ve Filiz Akıncı hep bir ağızdan “Bisikletli ölümler dursun” diye seslendi.