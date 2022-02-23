Boğa birden eve daldı, ne yapacaklarını şaşırdılar

Hindistan'da ortaya çıkan görüntülerde üç tane başıboş boğanın bir evin bahçesine daldığı görülüyor. Küçük bir kız çocuğunun ve büyükannenin yaralandığı olay, sosyal medyada da gündem oldu.

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Hindistan’ın kuzeyinde yer alan Haryana eyaleti ilginç bir görüntüye sahne oldu. Rewari köyünde üç boğa, bahçeye dalarak küçük bir çocuk ve büyükannesini yaraladı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olacaklardan habersiz beş kadın ve bir çocuk bahçede çay içip sohbet ediyor. Ancak bir anda bahçeye dalan üç boğa sonrası büyükanne ve küçük çocuğun yaralandığı belirtildi.

O sırada, küçük çocuğun annesinin durumu fark ederek, çocuğunu kaçırmak için çaba sarf ettiği anlar kameralara yansıdı.

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