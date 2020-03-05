Bu binanın dış makyajı harika, içi ise korku tüneli

İzmir’in Konak ilçesindeki Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin K Bloğundaki yangın merdivenlerindeki yarıklar tedirgin ediyor. Vatandaşlar, zaman zamanbu alanı kullandıklarını belirterek yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi. Duvarlardaki çatlakların yer yer sıvayla kapatılmaya çalışıldığı gözlendi.

İzmir'in Konak ilçesindeki Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin K Bloğu yangın merdivenlerinin bulunduğu alandaki çatlaklar korkutuyor. Hastalara vizit yapılırken bu alana alınan onlarca refakatçilerin hayatı tehlikede.

GÜNDE 10 CİVARINDA AMELİYAT GERÇEKLEŞİYOR

Günde 4 bine yakın hastanın geldiği Göğüs Cerrahisi Kliniklerinin bulunduğu K Blok'ta haftanın 5 günü, günde 8-10 arasında ameliyat gerçekleşiyor. Aylık ameliyat sayısı 200'ü geçiyor. Göğüs cerrahisinin ağır akciğer ameliyatlarının gerçekleştirildiği bodrumuyla birlikte 6 katlı binaya ameliyat olan ve yatan hastalardan ayrı olarak muayene için günde 200'e yakın hasta ve bir o kadar da refakatçinin girip çıkıyor.

İzmir'in tek eğitim hastanesi sıfatını taşıması nedeniyle de ülkenin hemen her yerinde hasta akınına uğruyor. Doktor, hemşire, hasta bakıcıları, görevliler, hasta ve hasta yakınları ile birlikte insan sayısı günlük 400'leri buluyor.

VİZİT SIRASINDA MERDİVENLERDE 30-40 KİŞİ BULUNUYOR

2 ve 3'ncü katları ameliyat olan ve tedavi gören hastalar ile refakatçilerinin oluşturduğu binada sabah saatlerinde doktorların vizit sırasında hasta yakınları zorunlu olarak yangın merdivenlerine alınıyor. Sadece bu iki katta her sabah ortalama 30-40 civarında hasta yakını saatlerce burada bekliyor.

Bu bölge aynı zamanda sigara içme alanı olarak da kullanıldığı için 24 saat sürekli sirkülasyon var. Bu durumda şiddeti 6 üzeri bir depremde bu alandaki onlarca insanın hayatı göz ardı edilmiş oluyor.