“Bu ırkları seviyorsanız, onları almamalısınız”

Araştırmacılar, Birleşik Krallık’taki yaklaşık bir milyon köpeğin verilerini analiz etti ve bir köpeğe ötenazi uygulamasının ne kadar yaygın olduğunu değerlendirdi. Çalışmaya toplam 18 ırk dahil edildi ve hepsi bir Labrador ile karşılaştırıldı.

Scientific Reports’ta yayınlanan çalışma, Rottweilerların %76 daha fazla öldürülme olasılığının olduğunu ortaya koydu. Ancak aynı durum bulldog veya pug için geçerli değil.

Araştırmacılardan Dr Camilla Peygrem The Telegraph’a “Nedenine dair bazı fikirler ve teoriler ortaya koyduk, ancak kesin konuşmak zor; küçük, buruşuk kucak köpekleri sahipleriyle daha güçlü bağlar kurduklarından onlar için uyutulma kararı vermek daha zor” dedi.

British Veterinary Association’ın kıdemli başkan yardımcısı Dr Daniella Dos Santos, “Büyük bir köpeğiniz varsa, chihuahua cinsindeki küçük bir köpeğe göre ona bakmak çok daha zor olacaktır. Rottweiler cinsi bu nedenle ötanazi riskiyle daha çok karşı karşıya. Büyük bir köpek ve sahibi beraber yaşlanırken köpekle başa çıkmak daha zor oluyor” dedi.

Dos Santos, 30 kg’lık bir köpeği hareket ettirmek 2 kg’lık bir köpeğe göre çok daha zordur diyerek büyük köpeklerin daha az sevildiklerinden değil, bakımlarının daha zor olduğu için ötenazi riskiyle daha çok karşılaştıklarını söyledi.

Araştırmacılardan Dr. O'Neill ise İngiltere’nin düz yüzlü köpek krizinin ortasında olduğuna dikkat çekti. Araştırmacılar, ötenazinin uygulandığı köpek cinslerini sıralarken bir yandan da sayıları git gide artan pugları odaklarına aldılar.

Resmi rakamlar, 2000 yılından bu yana Fransız bulldog yavrularının sayısında artış yaşandığını gösteriyor. Bulldoglar ve puglar, 20 yılda sırasıyla %488 ve %601 popülarite artışı yaşadılar.

Dr Dos Santos, bu sayılardaki artışın sosyal medya ve ünlülerin etkisinden kaynaklandığını öne sürüyor:

“Düz yüzlerini sevimli buluyoruz; şişkin gözleri ve temizlenmesi gereken cilt kırışıklarını normalleştiriyoruz. Horlamalarını ve nefes alırken ses çıkarmalarını normal görüyoruz ama hiç normal değil. Örneğin, obeziteyi normalleştirmemeliyiz. İnsanlar bu köpekleri seviyorlar ama bu ırkları seviyorsanız, onları almamalısınız. Talep devam ettikçe, bu köpekleri kullanan kötü niyetli yetiştiriciler olacak ve bu ırk ciddi sağlık sorunlarıyla yaşamaya devam edecek.”

Dr. Dos Santos, pug cinsi tercih eden insanların çoğunun bu sağlık sorunlarından habersiz olduğunu belirtiyor: “Bu köpekler sıcak çarpması yaşamaya eğilimliler ve nefes almada zorluk yaşarlar. Sıcak çarpması çok ciddi ve ölümcül olabilir.”

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