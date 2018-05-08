Burunlarına mandal takarak yemek yediler

Türkiye’nin ilk Uluslararası Koku ve Tat Kursu’nun gala yemeği önceki gün gerçekleştirildi. Uzmanlar menüyü, koku alma sorunu yaşayan insanları daha iyi anlayabilmek ve farkındalık yaratmak için test etti. Diğer uzmanlarla birlikte burun mandallarıyla yemek yiyen Doç. Dr. Aytuğ Altundağ, "Evrensel koku testini geliştirdik" dedi.

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Türkiye'nin ilk Uluslararası Koku ve Tat Kursu'nun gala yemeği CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul'da gerçekleştirildi. Uluslararası Koku ve Tat Sempozyumu Başkanı, Acıbadem Taksim Hastanesi KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aytuğ Altundağ başta olmak üzere 18 ülkeden uzmanların katıldığı yemekte koku alamayan hastalar için özel bir menü oluşturuldu.

‘EVRENSEL KOKU TESTİNİ GELİŞTİRDİK'

Yemeklerin normalde çok daha acı, ekşi ya da tatlı olduğu menüyü bilim insanları da hastaları daha iyi anlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için test etti. Diğer uzmanlarla birlikte burun mandallarıyla yemek yiyen Doç. Dr. Aytuğ Altundağ ‘Daha önce pek çok koku alamayan hastaya tıpta bir çözüm olmadığı söyleniyordu, artık tanımladığımız güncel tedavi metotları ve erken teşhis sayesinde koku alma duyusunu yitiren pek çok insan tekrar koku alma yeteneğini kazanıyor. Evrensel koku testini geliştirdik. Bu testin çocuklara da uygunluğunu sağladık' dedi.