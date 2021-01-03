Çam ağacındaki altın: Küner

DAHA çok Akdeniz iklim kuşağında yetişen çam ağacından elde edilen çam fıstığı, halk arasındaki ismi ile ‘küner'in hasat mevsimi, ‘kozalak çırpma' başladı. İçinde küner olan kozalaklar, hayli zahmetli bir uğraşla toplanıyor. Uzun ve yorucu bir işlemle kozalaktan çıkarılan künerin kilosu toptan olarak 400-500 TL arasında alıcı buluyor. Büyük bölümü yurtdışına ihraç edilen küner, yurtiçinde de aktar ve kuruyemişçilerde kalitesine göre kilosu 700-900 TL arasında satışa sunuluyor.

ÇIRPICILARIN İŞİ TEHLİKELİ

KOZALAK çırpmanın en zahmetli ve tehlikeli bölümünü günlük yevmiyeleri 300 ila 400 TL olan çırpıcılar yapıyor. 15 ile 30 metre arasındaki çam ağaçlarına tırmanan çırpıcılar, ellerindeki ‘keye' adı verilen ucu çengelli sırıklarla kozalakları yere düşürüyor. Çırpıcılar, ağaçta tek bir kozalak kalmayıncaya kadar daldan dala geçiyor. Tamamı düşürüldükten sonra aşağıda bulunan kişiler kozalakları toplayıp çuvallara dolduruyor.

2 YÖNTEM VAR

KOZALAKTAN künerin çıkarılması için iki yöntem var. Güneşli günlerde kozalaklar geniş bir alana serilip kurutulur. Kuruyan kozalaklar kendiliğinden açılır. Kendi olanakları ile kozalak açmak isteyenler ise ısıtma yöntemine başvurur. Sıcak suda kaynatılan kozalaklar açılır. Her iki yöntemde de kozalaktan kabuklu fıstık alınıp elle tek tek ayıklanır. Daha sonra da sert kabuklu çam fıstık taneleri kırılarak içindeki küner çıkarılır.

YAKLAŞIK 3 AY SÜRÜYOR

KÜNERİN satış aşamasına gelinceye kadarki süreç 3 ay sürüyor. Bu işlemin bir hayli zahmetli olduğunu söyleyen çiftçiler, emeklerinin karşılığını ise aldıklarını söylüyor. Çiftçiler ayrıca iklim değişiklikleri, doğanın dengesinin bozulması ve bilinçsiz ilaç kullanımının her geçen yıl rekolteyi düşürdüğünü, ürünün önemli kısmını bozduğunu da dile getiriyor.

BİR ÇOK DERDE DEVA

KENDİSİNE has bir aromaya sahip künerin 100 gramı ortalama 60 gram yağ, 14 gram protein, 597 mg potasyum, 673 kalori, vitaminler ve mineraller içeriyor. Küner, Tip 2 diyabetin kontrolüne yardımcı olabiliyor. Görme sorunları ve inme gibi komplikasyonları da önlediği biliniyor. Küner, kalbi korumak için yararlı doymamış yağları da barındırıyor.