Can dostlar burada yatıyor

Beykoz'da bulunan bir köpek eğitim merkezinin bahçesi, hayvanseverlerin can dostlarını defnettikleri bir mezarlık olarak kullanılıyor. İki kedisini kaybeden Kayahan'ın kızı Beste Açar da mezarlığı sık sık ziyaret edenler arasında yer alıyor.

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Can dostlarına son vefa Yıllarca evlerinde besledikleri, beraber yaşadıkları hayvanlarını kaybettikten sonra Beykoz’daki bir köpek eğitim merkezinin bahçesinde defneden hayvanseverler, sık sık buraya gelerek onların mezarlarını ziyaret ediyor.

Mezar taşında soyadını kullanan veya mensubu olduğu dinin ritüellerine göre mezar süslemesi yapan kişiler olduğu gibi, mezar taşının başına renkli bir rüzgar gülü, küçük bir heykel, kolye veya tasma gibi eşyaları koyanlar da bulunuyor. Mezarlıkta düzenli temizlik yapılıyor.

Beykoz’daki mezarlığa iki kedisini toprağa veren hayvanseverlerden biri de Kayahan’ın kızı Beste Açar, insanların önce hayvanları sevmesi gerektiğini, hayatın o an başladığını dile getirdi.

AA