Çevreyi mis gibi yapan yabancılar

Yabancı ‘Temizlik Savaşçıları’ 8 yıldır Dalyan’ı temizliyor. İztuzu Plajı’yla dünyaca ünlenen Muğla’da yaşayan yabancı misafirlerimiz, Dalyan Kanalı’nı temizlemek için gönüllü oldu. Şimdiye kadar 4 bin 748 battal boy torba dolusu çöp toplandı.

Muğla'nın Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi'nde yaşayan Hollandalı emekli İngilizce öğretmeni Maria Jonker, eşi Co ve üç arkadaşıyla birlikte 15 Kasım 2012'de Dalyan Kanalı'ndaki atıkları temizlemek için kolları sıvadı. Misyonlarının, ‘Dalyan kanallarını çöpten arındırmak' olduğunu belirten 5 kişilik ekibe çevreye duyarlı Kardak Turizm sahibi Özay Akdoğan, her perşembe günü gerçekleştirdikleri temizliklerine destek amacıyla ücretsiz bir tekne tahsis etti. Bir çöp torbası şirketi de sponsor olarak ücretsiz battal boy çöp torbaları gönderdi. İlk gün 5 doğaseverden oluşan yabancı misafirlerimiz, 3.5 saatte 30 battal boy poşeti atıkla doldurdu.

5 kişilik gönüllü ekibin sayısı bir hafta içinde 10'a ulaştı. Şimdi ise 30 kişi oldular. Jonker, başlarda gruba dahil etmekte zorlandıkları kesimin Türkler olduğunu söyledi. Son yıllarda ise en çok Türkler tarafından takdir edildiklerini ve destek gördüklerini vurguladı.

DÖNEMİN MODA ÇÖPÜ MASKE

Şimdiye kadar 4 bin 748 battal boy torba dolusu çöp toplayan Dalyanlı Kanal Temizleme Ekibi, klozet, tekerlek, sandalye gibi büyük atıklarına da rastlıyor. Bu nedenle büyük boyutlu ve ağır çöpler yıllar boyunca toplanan çöpün miktarını belirlemelerini zorlaştırıyor. Aralarında 70 yaşında üyenin de yer aldığı ekip, covid – 19 kapsamında 65 yaş üstüne dışarı çıkma yasağı gelmeden bir hafta önce temizliğe ara verdi.

Temizliğe kurallar dahilinde tekrar başladıklarında ise kanal yine çöp yığınıydı. Uzun yıllardır görmedikleri kadar atıkla karşı karşıya kaldılar. Son dönemin moda çöpü ise maskeler oldu. Kanalda, gölde, yolda ve her yerde tehlike saçan maske atıkları dikkat çekti. Temizlik ekibine Ortaca Belediyesi'nin de destek verdiğini belirten Maria Jonker şöyle konuştu; “Bir gönüllü grubu olarak, yerel yetkililerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş adamlarının desteği olmadan bu sorunla başa çıkabilmemiz mümkün olmazdı. Bize bir tekne, mazot ve çuval tedarik eden Ortaca Belediyesi'nin desteği için minnettarız. Ayrıca TUSEV gibi kuruluşlardan destek görüyoruz. Son 1,5 yılda aramıza pek çok Türk gönüllü katıldı. Çoğu aktif ve istekli şekilde çalışan 13 Türk gönüllümüz var.”