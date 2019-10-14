Çiğ börek tarifi (çiğ börek püf noktaları)

Bir Tatar lezzeti olan Çiğ börek en çok Eskişehir bölgesinde yapılır ve çok sevilerek yenen bir börektir. Çıtır çıtır tadıyla sizin de vazgeçilmezlerinizin arasına girecek olan çiğ börek tarifinin püf noktalarını bilmek çok önemlidir. Bu püf noktalarla en orijinal çiğ böreği siz yapacaksınız. İşte çiğ börek malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Adını, iç harcının diğer böreklerde yapılanın aksine çiğ olarak konmasından alan çiğ börek özellikle Eskişehir civarında hemen her köşede görebileceğiniz ve herkesçe çok sevilen bir börektir. İncecik açılan hamurun içinde kıymalı harç koyulup kızgın yağda kızartılarak yapılan çiğ börek tarifini eğer daha önce hiç yapmadıysanız sizin için hazırladığımız püf noktalarını mutlaka okumalısınız. İşte çiğ börek için gerekli olan malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Çiğ börek malzemeleri

Hamuru için;

-3 bardak un

– 1 bardak su

-½ kaşık tuz

-1 kaşık sirke

Kıymalı iç harç için;

-300 gr kıyma

-1 soğan

-½ kaşık tuz

-¾ çay bardağı su

– Sıvı yağ

Çiğ börek tarifi

Öncelikle derin bir kabın içine unu koyun. Sirke ve tuzunu ekleyin. Üzerine de yavaş yavaş suyunu ekleyerek yoğurun. Hamur kıvamını alınca üzerini temiz bir bezle kapatın.

Bu esnada soğanları ince ince doğrayın. Bir kabın içinde kıyma, tuz ve soğanı alın ve karıştırın. En son suyunu ilave edin.

Dinlendirdiğiniz hamurdan bir parça alın ve unladığınız tezgâhta tabak boyunda alın. İçine harcını koyun. Kapattıktan sonra kenarlarına çatalla bastırın

Derin bir tavada yağı kızdırın ve börekleri kızartın.

Afiyet olsun.

Çiğ börek püf noktaları

-Hamuru hazırlarken içine koyduğunuz sirke yağ çekmesini engelliyor.

-Eğer iç harcına suyu koymazsanız kıyma parça parça olmaz ve tek bir yerde toplanır.

-Kızarttıktan sonra havlu kağıdın üzerine koyarsanız fazla yağı süzer.