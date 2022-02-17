Çöpte bulundu, müzeye teslim edildi

İngiltere'de çöpten bulunan Mickey Mouse oyuncağı, tarihi değeri anlaşılmasının ardından Londra'daki V&A Müzesi'ne teslim edildi.

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Londra’da çöpte bulunan ve tarihi 1930’lara dayanan Mickey Mouse oyuncağı V&A Müzesi tarafından teslim adıldı. Nadir bulunan tarihi oyuncağın, geri dönüşüm tesisindeki bir personel tarafından fark edildiği belirtildi.

Mickey Mouse’un 1928’deki ilk kısa animasyon kısa filmi Steamboat Willie’de göründüğü şekliyle, en eski hali olan oyuncak, Monmouthshire County Council atık alanında bulundu.

İngiltere’nin en eski oyuncak ayı üreticilerinden biri olan Dean’in Pontypool’daki oyuncak fabrikasında yapıldığı belirtildi.

‘MİCKEY’İN ÇÖPTEN BULUNMASI HARİKA!’

Tarihi 1700’lü yıllara dayanan Dean firması, 1930’larda İngiltere’de Disney karakterini ilk yapan şirket olmuştu.

Meclis Üyesi Jane Pratt, keşfin ‘insanları bir şeyleri atmadan önce dikkatlice düşünmeye teşvik edeceğini’ umduğunu söyledi, “Ne kadar harika şeylerin kurtarıldığına şaşıracaksınız”, diye ekledi. Oyuncağın sergileneceği Pontypool Müzesi’nin küratörü Caitlin Gingell, ‘onu evine geri getirmenin çok güzel’ olduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Mickey’nin yakın gelecekte profesyonel bir konservatöre gidebileceğini umuyoruz, temizlenecek ve yapısal olarak desteklenecektir.”

Abergavenny Müzesi’nin küratörü Rachael Rogers, oyuncağın tarihi önemini keşfettikten sonra, Mickey’nin sonsuza kadar evinin müze olması gerektiğini belirtti.

Mahalle Hizmetleri Kabine Üyesi Meclis Üyesi Jane Pratt, “Bence Mickey’nin çöpten kurtulması harika! Yeni evinde gelecek nesiller tarafından görüleceği için çok mutluyum.” dedi.

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