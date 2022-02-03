Danimarka Prensi Nikolai, Vogue için kamera karşısına geçti

Vogue İskandinavya'nın kapağında pembe bir Dior ceketle yer alan 22 yaşındaki Danimarka Prensi Nikolai, kraliyet hayranlarından beğeni topladı.

Sozcu.com.tr

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Danimarka Kraliçesi II. Margrethe’ın torunu, Danimarka Prensi Joachim’in oğlu Vogue’un kapağını süsledi. Kapak fotoğraf çekimi için Nikolai, rengarenk çiçeklerin önünde poz verirken, pembe bir Dior ceketle son derece şık bir görünüm sergiledi.

Hayranlar, işletme okuluna gitmeden önce Dior ve Burberry için bir model olarak çalışan Prens’in fotoğrafını kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

Prens Nikolai, 18 yaşındayken Danimarka’da Scoop Models ile bir sözleşme imzaladıktan sonra, podyumlarda ve dergi kapaklarında görünerek moda dünyasını büyüledi. Count of Monpezat unvanına da sahip olan Nikolai, mankenliğe ilk çıkışını Burberry’nin 2018 sonbahar-kış şovunda yaptı.

“AİLEME KENDİMİ AÇIKLAMAK ZORUNDAYDIM”

Cara Delevingne ile birlikte podyumda yürüyen Prens, dergiye konuşurken, kraliyet hayatının onu bir şekilde podyuma nasıl hazırladığını anlattı: “Basına ve kameralara alışkınım… Hayatım boyunca bir halk figürü oldum.”



Saçlarını genellikle kendi annesinin kestiğini de samimi bir şekilde kabul eden prens, şu anda Kopenhag İşletme Okulu’nda okuyor. Ailesinin model olma kararına nasıl tepki verdiğini ise şu sözlerle anlattı: “Kimse buna karşı değildi. Tabii ki kendimi açıklamak zorundaydım ki ne yaparsam yapayım bunu yapmak zorundaydım. Hangi sektörde işe başlarsam başlayayım veya üniversiteye başladığımda bunu aileme de açıklamak zorundaydım. Kötü anlamda değil.”

Ayrıca Prens, ailesinin “en büyük hayranları” olduğunu da belirtti.

Nikolai’nin annesi Frederiksborg Kontesi Alexandra, Prens Joachim ile dokuz yıl evli kaldıktan sonra 2004’te boşanmıştı. Çiftin Prens Nikolai dışında bir çocukları daha var: 19 yaşındaki Danimarka Prensi Felix. Joachim, 2008 yılında ikinci eşi Prenses Marie ile evlendi ve iki çocuğu daha oldu.

BİR PERİ MASALI GİBİ…

Vogue Scandinavia’nın baş editörü Martina Bonnier, “Bana, kraliyet ailesi her zaman bir peri masalı gibi geldi; çocukken okuduğumuz hikayelerin gerçek hayattaki bir tezahürü gibi” dedi.

Bonnier Prens Nikolai’yı kapağa taşıma kararlarını ise şu sözlerle anlatıyor: “Kraliyetleri modern bir şekilde ortaya çıkarmanın bir yolunu ararken, ‘Bugünün dünyasında genç bir kraliyet üyesi olmak nasıl bir şey’ sorusunu bulduk. Bu soruyu Prens Nikolai’den daha iyi kim cevaplayabilir? Bir peri masalı gibi; her iki dünyayı da temsil ediyor.”