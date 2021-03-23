Doktor Öz ABD’yi karıştırdı: Kült programın hayranları savaş açtı

Türkiye’de de 1990’lı yıllarda ‘Riziko!’ adıyla yayınlanan, ABD televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programlarından ‘Jeopardy!’ son günlerde dikkat çeken bir tartışmayla gündemde.

Programın efsanevi sunucusu Alex Trebek’in hayatını kaybetmesinin ardından yapımcılar, konuk sunucularla programı devam ettirme kararı almıştı. Söz konusu sunucular arasında Katie Couric, Mayim Bialik ve Aaron Rodgers gibi isimler yer alırken, tartışma yaratan kişi ise Dr. Mehmet Öz oldu.

Yarışmaya daha önce katılan ve kazanan isimler, yapımcıların yaptıkları seçimle yolunu kaybettiğini öne sürdü. Yapımcıları Dr. Öz’le ilgili yapılan seçimi tekrar gözden geçirmeye çağıran eski yarışmacılar, Öz’ün programın ortaya koyduğu tüm değerlere karşı bir isim olduğunu iddia etti.

‘AMERİKAN HALKINA ZARAR VERİYOR’



Ortak bir mektup yazan eski yarışmacılar, “Dr. Öz kariyerine Oprah Winfrey Show’da konuk tıbbi uzman olarak başladı. Üzerine araştırma yapmadan ortaya attığı tehlikeli iddiaları pek çok kişinin tepkisini çekiyor. 20 yıldır doktorluğunu kullanarak devam ettirdiği televizyon kariyeri, ettiği yeminin aksine Amerikan halkına zarar veriyor. Bu zararlı fikirler arasında hiçbir işe yaramayan takviye ilaçlar, otizmle ilgili tehlikeli tedaviler ve Covid-19’a karşı hidroksiklorokin kullanılması gibi örnekler yer alıyor” ifadelerini kullandı.

‘TAVSİYELERİ TEMELSİZ VE YANLIŞ’

Programın hayranları söz konusu mektubu sosyal medyada defalarca paylaşırken, 2014’te yapılan bir çalışmanın Dr. Öz’ün tıbbi tavsiyelerinin yarısının temelsiz ve yanlış olduğunu ortaya koyduğunu savundu.

Programın yapımcılarından veya Dr. Öz’ün temsilcilerinden tepkiler üzerine herhangi bir açıklama yapılmadı.