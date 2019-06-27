Domatesin sağlığa faydaları arasında göz bakımı, sağlıkli bir mide ve düşük kan basıncı sayılabilir. Diyabet, cilt problemleri ve idrar yolu enfeksiyonlarından da rahatlama sağlarlar. Ayrıca, sindirimi artırır, kan dolaşımını uyarır, kolesterol seviyelerini azaltır, sıvı dengesini artırır, böbrekleri korur, vücudu detoksifiye eder, erken yaşlanmayı önler ve iltihabı azaltır. Çok sayıda antioksidandan oluşan domatesler, farklı kanser türleriyle savaşmaya yardımcı olabilir. Aynı zamanda zengin bir vitamin ve mineral kaynağıdır ve kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu bir etkiye sahiptir. Şimdi domatesin sağlığa olası faydalarından bazılarına bir göz atalım...

Sulu, tatlı ve taze domatesler salatalara lezzetli bir katkı sağlarken, konserve çeşitleri de makarnalar, güveçler ve köriler için lezzetli soslar yapmak için kullanılabilir. Fakat domateslerin de bir sürü sağlık yararının olduğunu biliyor muydunuz? Yazımızda domatesin sağlığa faydaları hakkında bilinmesi gerekenleri derledik… Domatesin faydaları nelerdir? İşte cevabı…

DOMATES HAKKINDA BİLGİ

Domates hem meyve hem de sebze olarak kabul edilir ve özellikle Akdeniz bölgesinde, mutfakların ayrılmaz bir parçasını oluşturur . Günlük domates tüketimi, yiyeceklerin tadını zenginleştirmenin yanı sıra sağlığa büyük bir destek sağlar. Domatesi makarna, pizza, ketçap ve çeşitli içecekler gibi farklı yiyeceklerde bulabilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde yetiştişip büyüdüğü için harika bir gıda kaynağıdır ve bu da domateslerin birçok ulus için temel bir gıda olmasının en büyük nedenidir. Bilimsel adı Solanum lycopersicum’dur.

DOMATESİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram domateste bulunan besin değerleri

Su: 89.44 g

Enerji: 32 kcal

Protein: 1.64 g

Toplam lipit (yağ): 0.28 g

Karbonhidrat: 7.29 g

Lif: 1.9 g

Toplam şekerler: 4.4 g

Kalsiyum: 34 mg

Demir: 1.3 mg

Magnezyum: 20 mg

Fosfor: 32 mg

Potasyum: 293 mg

Sodyum: 186 mg

Çinko: 0.27 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 9.2 mg

Tiamin: 0.08 mg

Riboflavin: 0.05 mg

Niasin: 1.22 mg

B-6 Vitamini: 0.15 mg

Folat, DFE: 13 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 11 µg

A Vitamini, İÜ: 215 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 1.25 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 5.3 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.04 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.11 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg

DOMATESİN FAYDALARI

– Kanser

Domates, C vitamini ve diğer antioksidanlar bakımından önemli ve zengin bir kaynaktır. Domatesler kansere neden olduğu bilinen serbest radikallerin oluşumuyla mücadeleye yardımcı olabilir.

– Kalp sağlığı

Kalp hastalıkları (kalp krizi ve felç dahil) dünyada en yaygın ölüm nedenidir. Orta yaşlı erkeklerde yapılan bir çalışmada, kandaki düşük likopen ve beta-karoten düzeyleri, kalp krizi ve felç riskini arttırmıştır. Klinik çalışmalardan elde edilen verilere göre, likopen takviyesinin LDL (kötü) kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Domates ürünleri ile ilgili yapılan klinik çalışmalar, iltihaplanma ve oksidatif stresin belirtilerine karşı yararlarını göstermektedir. Ayrıca kan damarlarının iç tabakası üzerinde koruyucu bir etki gösterirler ve kanın pıhtılaşma riskini azaltabilirler.

– Zengin vitamin ve mineral kaynağı

Tek bir domates günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık %40’ını sağlayabilir. C vitamini, serbest radikallerin vücudun sistemlerine zarar vermesini önleyen doğal bir antioksidandır. Ayrıca bol miktarda A vitamini, potasyum ve demir içerir. Potasyum sinir sağlığını korumada hayati bir rol oynar ve demir normal kan dolaşımını sürdürmek için esastır. Kan pıhtılaşması ve kanamayı kontrol altına almak için gerekli olan K Vitamini de domateslerde bol miktarda bulunur.

– Sigaradan kaynaklanan hasarları onarmaya yardımcı olur

Domateslerde kumarik asit ve klorojenik asit, sigaralarda bulunan ana kanserojen olan nitrozaminlere karşı savaşır. Domateslerde yüksek miktarlarda bulunan A vitamininin, kanserojenlerin etkilerini azalttığını göstermiştir. Yapılan bir araştırma, domateslere kırmızı rengini veren likopenin kanserin önlenmesinde de yardımcı olabileceğini göstermektedir.

– Gözlerinize iyi gelir

Domates, likopen, lutein ve beta-karoten de dahil olmak üzere karotenoid adı verilen bir grup fitokimyasal içerir. Bu bileşikler göz sağlığını korumak için önemlidir ve yaşa bağlı maküler dejenerasyona ve diğer göz hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir.

– Sindirim sağlığını artırmak

Eğer kabızlığa yatkınsanız, domatesdeki sıvı ve lif yararlı olabilir. Bazı insanlarda pişmiş domateslerden gelen asitlerin asit geri akışını ve hazımsızlığı tetikleyebileceğini veya kötüleştirebileceğini unutmayın.

– Cilt sağlığını koruyun

2011’de yapılan bir araştırma, domates salçası ve zeytinyağı kombinasyonunun güneşin zararlarına karşı korunduğunu ve cilt yapısını oluşturan, sert ve genç kalmasını sağlayan bir molekül olan pro-kollajen üretimini arttırdığını buldu. Bilim adamları, domateste bulunan likopenin anahtar olduğuna inanıyor.

– Güçlü saçlar için

Domateslerdeki A vitamini saçınızın parlak ve güçlü olması için mükemmel bir kaynaktır. Ayrıca, gözlerinize, cildinize, kemiklerinize ve dişlerinize önemli katkılar sağlar.

– Kadınlarda menopoz sendromlarını hafifletir

2015 yılında yapılan bir araştırmada; domates suyu alımının kaygı, dinlenme, enerji harcaması ve kalp atış hızı gibi bazı menopoz semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğu tespit edildi.

Domatesi pişirmek mi yoksa çiğ tüketmek mi faydalı?

Araştırmalar domateslerin işlenmesi ve pişirilmesinin besin değerlerini, özellikle de antioksidan aktivitelerini ve likopen bileşiklerini artırabileceğini göstermektedir.