Dorock XL’daki şiddetin görüntüleri ortaya çıktı

Bundan bir süre önce güvenlik görevlilerinin müşterilere uyguladığı darp ile gündeme gelen Beşiktaş’taki Dorock XL’ın kapanma sebebinin mal sahibi Şahin Şeker’in personele şiddet uygulaması olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'taki Dorock XL'ın mal sahibi Şahin Şeker'in personele şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıktı. Mekanda çalışan Gaye Akıl, Şeker'in kendisine uyguladığı şiddet görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Kısa bir süre önce güvenlik görevlilerinin müşteriler uyguladığı şiddetle gündeme gelen mekan kapanmıştı. Kapanma sebebinin Şeker'in personele uyguladığı şiddetle ilintili olduğu öğrenildi. Şeker'in personeli kendisi mekana geldiğinde ayağa kalkmadığı için darp ettiği öğrenildi.

Gaye Akıl, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

DOROCK XL DEĞİL ALANIN MAL SAHİBİNDEN ŞİKAYETÇİYİM…



