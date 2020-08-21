Duvardaki bant izleri nasıl çıkartılır?

Duvarınızda çivi ya da vida gibi işlemlere gerek kalmadan resim, çerçeve ve portreleri asmanıza yardımcı olacak çift taraflı bantlar yaygın olarak kullanılırlar. Ancak onları çıkardığınızda ortaya rahatsız edici bir görüntü çıkar. Peki duvardaki bant izlerini çıkarmaya yardımcı olacak en pratik yöntemler nelerdir? İşte duvardaki çift taraflı bant izlerini nasıl çıkaracağınız hakkında bazı yararlı bilgileri sizler için araştırdık

DUVARDAKİ BANT İZLERİNDEN KURTULMAK İÇİN ÖNERİLER

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

İnatçı yapışkan bandı saç kurutma makinesi ile çıkarmayı deneyin. Saç kurutma makinenizi en yakın prize takın ve banttan biraz uzakta tutarak sıcak havanın kenarlara ve köşelere odaklanarak üzerine üflemesini sağlayın. Bu sayede yumuşatabilir ve nemli bir bezle hafifçe silerek temizleyebilirsiniz.

ÜTÜ

Görünümünden rahatsızlık duyduğunuz bant izlerini ütü ile de ısıtarak çıkarmanız mümkün. Bandın üzerine tülbenti yerleştirin ve sıcak ütüyü üzerine bastırın. Isı sayesinde yapışkan yumuşar ve gevşemeye başlar. Bu sayede çıkarma işleminiz de oldukça kolay olacaktır.

ASETON

Aseton oje çıkarmak için kullanılan bir sıvı olsa da bandın üzerine döküldüğünde çözücü ve eritici görevi görür. Bir pamuğun üzerine bir miktar aseton dökün ve bandın üzerine yerleştirerek çıkmasını sağlayabilirsiniz.

ÇAMAŞIR SODASI

1 çay bardağı çamaşır sodası ile 500 gr. ılık suyu karıştırın ve çamaşır sodasının erimesini bekleyin. Yumuşak bir bezi bu solisyonla ıslatarak bant izlerini nazikçe silerek temizleyebilirsiniz.

GAZ YAĞI

Gaz yağı bant izlerini çıkarmada kolaylık sağlayan yöntemlerden biridir. Duvarda ve cam yüzeylerde kullanabileceğiniz gaz yağından biraz süngere dökerek hafifçe ovun ve bant izlerini kolay bir şekilde çıkarın.