Ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı hayatını kaybetti
Katıldığı televizyon programlarıyla tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı (63) corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Şamcı, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Gündüz kuşağında kimyasaldan uzak, ekolojik ürün tarifleriyle tanınan ekolojik yaşam uzmanı Erkan Şamcı’dan acı haber geldi.
Bir süredir corona virüsüyle mücadele eden Erkan Şamcı 63 yaşında hayatını kaybetti.
YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Şamcı’nın eşi vefat haberini “Değerli eşim Erkan Şamcı, 4 Şubat 2022 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi pazar günü Fethiye’de Rıdvan Camii’nden kaldırılıp öğle namazını müteakiben Çatalarık Mezarlığı’na defnedilecektir. Başımız sağ olsun…”sözleriyle duyurdu.
ERKAN ŞAMCI KİMDİR?
Ekolojik yaşam uzmanı, araştırmacı, aktivist, yazar, radyo ve TV programcısı kimlikleriyle tanınan Erkan Şamcı, 1959 yılında Erzurum’da dünyaya geldi. 1984’te Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu.