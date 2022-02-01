Engelli, yaşlı, kimsesiz: Tajdin Dede

Engelli, yaşlı ve kimsesiz Taşdin Dede, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Şenyuva köyünde tek odalı evde yaşam mücadelesi veriyor.

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Tajdin Dede’nin yaşını ne kendisi ne çevresindekiler biliyor. 80-90 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Ama henüz bir kimliği bile yok. Çocuk yaşlarda anne ve babasını kaybetmiş, bu devlette vatandaş dahi olamamış yalnız bir adam.

Neredeyse sağır, çok çok az işitebiliyor. Duyamayınca neredeyse hiç konuşmuyor da…

Yaşadığı köyden Sait Elik, “Gerçekten çok zor şartlarda yaşama tutunuyor. Tabi köylüler elinden geleni yapıyor, ama yeterince belki ilgilenemiyoruz. O da bizim suçumuz” diyor.

Elik şöyle devam ediyor:

“Geçen gün bir köpeğin saldırısına uğramış. Elini kapmış. Köylü olarak herkes elinden geleni yapıyor, ama yeterli oluyor muyuz? Onu da bilemiyoruz. Yaşı ilerledikçe sorumluluğu çoğalıyor. Devletin bunu artık görmesi lazım.

Onu görüp iyi bir yaşam şartı sağlanması lazım. Tabi ki biz de durumu görüyoruz ve çok üzülüyoruz. Devlet yetkililerinin bir el atması lazım.

Şu an Türkiye vatandaşı bile değil. O kadar talihsiz ki, kimliği yok, tek gözlü bir odada yaşıyor. Kış şartlarını biliyorsunuz çok zorlanıyor kendi işini kendi göremediği için birilerinin ilgilenmesi lazım.”

EVİNE BIRAKILDI

Tajdin Dede, geçenlerde evine giderken sokak köpeği saldırısına uğramış. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmiş. Köpek saldırısına maruz kalan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tajdin Dede, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış. Tedavisi tamamlanan Tajdin Dede tekrar evine bırakılmış.