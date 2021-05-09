FBI, Nirvana solisti Kurt Cobain’in ölümüyle ilgili dava dosyalarını yayınladı

27 yıl önce evinde ölü bulunan Kurt Cobain'in ölüm nedeniyle ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan dosyada belgeseller, kitaplar ve isimleri gizlenmiş mektuplar da yer alıyor.

Rolling Stone, FBI’ın bazı arşivlerini düzenli olarak kamuya açtığını belirtirken, Cobain ile ilgili dosyanın kamuya açıklanmadan internet sitesinde yayınlandığını söyledi.

Dosyada çok sayıda Cobain'in intihar etmediği, öldürüldüğüne dair mektup bulunduğu; bunların içinde silahta Cobain'e ait parmak izlerinin bulunmadığını ve intihar notunun da yine Cobain'in el yazısına benzemediğini iddia eden belge ve mektuplar yer aldı.

FBI'ın bu konuda verdiği yanıtlardan biri ise şu şekilde: “Bay Cobain’in bir cinayet kurbanı olabileceği konusundaki endişenizi takdir ediyoruz. Ancak, cinayet / ölüm soruşturmalarının çoğu genellikle eyalet ve yerel makamların yargı yetkisine giriyor. Sağladığınız bilgilere dayanarak, FBI’ın soruşturma yetkisi dahilinde herhangi bir federal yasa ihlalini tespit edemedik.”