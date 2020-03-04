Hardal, hardal bitkisinin tohumlarından yapılan popüler bir çeşnidir. Hardal, aslında bir tohumdur. Turpgiller familyasından otsu hardal bitkisi, yüzyıllardır Asya ve Avrupa’da yetişmekte ve mutfaklarda kullanılmaktadır. Yaprakları tüylü olan hardal, genelde beyaz veya sarı renkte çiçek açar. Peki, hardalın faydaları nelerdir? Hardal neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Mutfaktaki kullanımlarının yanı sıra, hardal, geleneksel tıpta eski Yunan ve Roma medeniyetlerine kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Hardal bitkisinin yaprakları önemli miktarda kalsiyum, bakır ve C, A ve K vitaminleri içerirken, tohumları özellikle lif, selenyum, magnezyum ve manganez açısından zengindir. Kas spazmlarını rahatlatma, metabolizmayı hızlandırma, romatizmaya iyi gelme, astım şiddetini azaltma gibi çok sayıda yararı olan hardalın faydaları nelerdir? Hardal neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

HARDALIN FAYDALARI NELERDİR?

Hardalın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Yapılan bazı araştırmalar, hardaldaki glukozinolatların kanser hücrelerini öldürmeye veya yayılmalarını önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

* Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, hardal tohumu açısından zengin bir diyetin iltihaplanmayı azaltmaya ve sedef hastalığına bağlı lezyonların iyileşmesini desteklemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

* Hardal tohumlarının kemopreventatif potansiyele sahip olduğunu ve kanserojenlerin toksik etkisine karşı koruma sağladığını ileri sürülmektedir.

* Bakır ve demir, yeni kan hücresi oluşumu için gereklidir. Bir çorba kaşığı hardal, demir için önerilen değerin yüzde 6’sını içerir. Demir eksikliği anemi nedenidir.

* Selenyum bir mineraldir ve hardalda büyük miktarlarda bulunur. Güç ve dayanıklılık ekleyerek kemik sağlığını iyileştirebilir. Selenyum ayrıca dişleri, saçı ve tırnakları güçlendirir.

* Hardal tohumlarının antibakteriyel özelliklerinin saçkıranın neden olduğu lezyonları iyileştirmede etkili olduğu kanıtlanmıştır.

* Antioksidan özelliği olan hardal, cildin daha parlak ve canlı görünmesini destekler ve cilt hücrelerini yeniler.

* Hardal bağırsak florasını düzenleyerek kabızlık ve şişlik gibi problemleri önler.

* Hardal, uyku kalitesini ve süresini iyileştirmekle doğrudan bağlantılı bir mineral olan yüksek magnezyum içerir ve daha iyi bir uyku uyumanıza yardımcı olur.

* Hardallar ayrıca uyku bozukluklarını ve uykusuzluk oluşumunu azaltmaya yardımcı olmak için metabolizmayı düzenlemeye yardım eder.