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Hardal kaç kalori? Hardalın besin değerleri ve kalorisi…
Hardal kaç kalori? Hardalın besin değerleri ve kalorisi…
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, hardal kaç kaloridir? Hardalın besin değerleri ve kalorisi ile ilgili merak edilenleri haberimizde sizler için derledik.
Sozcu.com.tr
Gurme 26 Şubat 2020 - 11:28

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de hardaldır. Hardalın iştah problemi olanlar veya aşırı zayıf kişiler için iştah açıcı özelliği mevcuttur. İşte, mutfaklarda kimi zaman lezzetli bir sos, kimi zaman da yemekleri tatlandırmakta kullanılan hardalın besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

HARDAL KAÇ KALORİDİR: 100 gram hardal yaklaşık 66 kaloridir.

HARDALIN BESİN DEĞERLERİ

100 gram hardalda aşağıdakiler bulunur:

Su: 79 g
Kalori: 66 kcal
Karbonhidrat: 5 g
Lif: 3.30 g
Şeker: 0.92 g
Protein: 4.40 g
Doymuş Yağ: 0.2 g
Çoklu Doymamış Yağ 1 g
Tekli Doymamış Yağ 2,6 g
Trans Yağ: 0 g
Kolestrol: 0 mg
Sodyum: 1135 mg
Potasyum: 138 mg
Kalsiyum: 63 mg
Vitamin A: 109 IU
Vitamin C: 0.30 mg
Vitamin D: 0 IU
Vitamin E: 0.36 mg
Vitamin K: 1.40 mg
Vitamin B6: 0.07 mg
Vitamin B12: 0 mg
Tiamin: 0.18 mg
Riboflavin: 0.07 mg
Niasin: 0.56 mg
Demir: 1.61 mg
Folat: 7 mg
Pantotenik Asit: 0.25 mg
Fosfor: 108 mg
Magnezyum: 48 mg
Çinko: 0.64 mg
Bakır: 0.07 mg
Selenyum: 33.50 mg
Mangan: 0.42 mg

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Son güncelleme: 11:32 - 26.02.2020