İSPARK’ta kartlı ödeme dönemi başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile İSPARK’ta İstanbulkart ve kredi kartı ile ödeme dönemi başladı. 1 Ekim’de uygulanmaya başlayan sistemi ilk 16 gün içinde 40 binin üzerinde sürücü kullandı.

Her gün 100 bin araç kapasitesiyle vatandaşlara hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK, kartlı ödeme seçeneklerini kullanıma sundu. İSPARK'tan yapılan açıklamaya göre kent genelinde bulunan tüm açık, katlı ve yol üstü otoparklarında artık İstanbulkart ve kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor. 31 Aralık'a kadar İSPARK otoparklarını kullanan sürücüler, İstanbulkart ile ödeme yaptıklarında yüzde 10, kredi kartı ile ödeme yaptıklarında ise yüzde 5 indirimden yararlanabilecekler.

16 GÜNDE 40 BİN İŞLEM

1 Ekim'de başlayan kartlı ödeme uygulaması, nakit ödeme zorunluluğunu ortadan kaldırdığı için sürücülerden büyük ilgi gördü. İSPARK otoparklarını kullanan sürücülerin İstanbulkart ve kredi kartı kullanımında önemli oranda artış gözlendi. 16 günde 40 binin üzerinde işlem gerçekleşti. İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır “İSPARK'taki ilk amacımız teknolojik dönüşüm gerçekleştirmek. Bu dönüşümün ilk adımı olarak da ödeme sistemlerimizin çeşitlendirilmesini benimsedik” dedi.