Japonya’da endişe yaratan görüntü: Şeytani güçleri hapseden kaya parçalandı

Şeytani güçleri 1000 yıl hapsettiğine inanılan bir kaya parçasını sabah saatlerinde parçalanmış olarak bulan köylüler şaşkına döndü.

Sozcu.com.tr

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Japonya’nın başkenti Tokyo yakınlarında yaşayanların Ölüm Taşı” adını verdikleri Sessho-seki isimli tarihi bir kaya parçasının kendiliğinden parçalara ayrılması bölgede panik ve endişe yarattı…

Bölgedeki aktif bir yanardağ eteklerinde bulunan kaya parçasının “şeytanı 1.000 yıl hapsettiğine” inanılırken Japon mitolojisinde bu kaya parçasına dokunanın da öldüğüne yönelik bir inanç vardı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda ise kayanın parçalara ayrıldığı görülüyor. Efsanelere göre bu kayanın içinde kendini güzel bir kadın gibi göstererek kurbanını kandırdıktan sonra 9 kuyruklu bir tilki haline geri dönen Tamamo-no-Mae’nin cesedinin olduğuna inanılırken, Japon mitolojisinde bu canavarın 1100’lü yıllarda İmparator Toba’yı öldürme planları yaptığına dair söylentiler de bulunuyor.

Kayanın ansızın parçalanması üzerine sosyal medyada birçok kullanıcı endişelerini paylaştı. Bir kullanıcı, “Dünyada zaten çok kötü şeyler oluyor, daha fazla karanlığa ihtiyaç yok” yorumunu yaparken bir diğer kullanıcı ise “Bu durum çok ürpertici” ifadesini kullandı.