‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 2011 yılından beri özelleştirme kapsamında olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'ndaki son durumu SÖZCÜ'ye anlattı. Odabaşı, bugün marinanın bulunduğu 103 bin metrekarelik alanın 1985 yılında belediyeye tahsis edildiğini ve belediyenin bugünkü rakamlara göre 150 milyon lira harcayarak yat limanının inşa ettiğini söyledi.

1988 yılında açılan marina özel bir şirket tarafından işletilirken, 1992 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün tahsis kararını kaldırdığını ve marinayı Kadıköy Belediyesi'nden geri aldığını ifade etti. Odabaşı, marinanın 2011 yılında özelleştirme kapsamına alındığını ve yapılan imar plan değişiklikleri ile yat limanının büyütülüp, otel ve yeni ticari alanlar yapılmasının öngörüldüğünü anlattı. Özelleştirme kararı ile 40-50 bin metrekare yeni inşaat alanı içeren imar planlarına açtıkları davaların derdest durumda olduğunu belirten Odabaşı, son olarak marina içinde Kalamış Yelken Kulübü'ne tahsis edilen 3 bin 100 metrekarelik alanın da özelleştirme kapsamına alındığını kaydetti.

“İHALEYE ÇIKMAYIN, BELEDİYEYE VERİN” BAŞVURUSU

Özelleştirme İdaresi'nin 7 Temmuz'da marinanın 40 yıllık işletme hakkını vermek üzere özelleştirme ihalesine çıkacağını hatırlatan Odabaşı, belediye olarak bir ay önce Özelleştirme İdaresi'ne başvurarak marinanın işletmesinin kendilerine verilerek kamuya devredilmesini istediklerini ancak bir yanıt alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine özelleştirme ihalesine girmeye karar verdiklerini belirten Odabaşı “Biz Kadıköylüler adına bir metrekare beton yapmadan marina olarak işletmek istiyoruz. Yenilenmesi gerekiyorsa yenileyelim. Bazı alanları kamuya açalım” dedi.

TEMİNAT MEKTUBU ALINDI

İhaleye girmek için gereken 30 milyon liralık teminat mektubunu almak üzere bir banka ile sözleşme imzaladıklarını belirten Odabaşı “İhalenin tahmini bedeli belli değil henüz. Ama her şey para değil, biz Kadıköylüler olarak istiyoruz. Kadıköy'ün buna gücü yeter. 7 Temmuz'da ihaleye bizzat katılıp teklifimizi sunacağım. Kalamış bizim için çok önemli. Bizim artık betona değil yeşile ihtiyacımız var. Her yeri özelleştirerek kamuyla toplumu birbirinden koparıyoruz. Bizim burada yapılacak yeni binalara ihtiyacımız yok. Otellere AVM'lere değil yeni parklara ihtiyacımız var. Bizim bina aşkımız yok, vatan aşkımız var. Birileri kar edecek diye geleceğimizi kimsenin karartmaya hakkınız yok” diye konuştu.

“KAMU GÜCÜMÜ KULLANACAĞIM”

Odabaşı “Belki bizden çok para verecek birisi burayı alacak veya özelleştirme iptal olacak. Göreceğiz. Ama biz buraya 1 metrekare dahi beton dökülmesine izin vermeyeceğiz. Kadıköy Belediye Başkanı olarak sesleniyorum; ihaleyi alan firma ruhsat için bize gelecek. Bürokrasi diye bir şey var. Bu gücümü kullanacağım” uyarısında da bulundu.

“ANKARA'DAN KADIKÖY'Ü YÖNETEMEZLER”

Marinada şu an ne yapılacağını da bilmediklerini bu konuda bir açıklama yapılmadığını vurgulayan Odabaşı şöyle devam etti:

“Ankara'da oturdukları koltuktan Kadıköy'ü yönetemezler. Özelleştirme İdaresi Başkanı desin ki ‘biz buraya 40-50 bin metrekare inşaat yapmayacağız. Marinayı genişletmek için Kalamış Parkı'nın bir bölümüne el koymayacağız.' Arıyoruz telefonlarımıza da çıkmıyorlar. Daha önce iptal edilen planlara göre marinayı genişletmek için Kalamış Parkı'nın bir bölümüne giriliyor. Otel yok diyorlar, peki o zaman Kalamış yelken kulübünün arazisini niye özelleştirme kapsamına aldınız? Oraya ne yapacaklarını açıklamıyorlar. Marinalara çökme gibi bir kavram var Türkiye'de. Biz bu marinaya çökmelerine izin vermeyeceğiz. İhaleye girecekler, belediye bürokrasisine takılırlar o kadar parayı verirken bunu da düşünsünler” diye konuştu.

“KALAMIŞ BİZİM KAMPANYASI”

Odabaşı, Kalamış'a sahip çıkmak için ses çıkarmaya devam edeceklerini de söyleyerek kamuoyu oluşturmak için “Kalamış Bizim” kampanyası başlatacaklarını duyurdu. Odabaşı “ Billboardlardan, sosyal medyada Kalamış'ın Kadıköylülere ait olduğunu İstanbullulara ait olduğunu anlatacağız. Kamuoyu Özelleştirilirse nasıl olacağını göstereceğiz” dedi.

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