Kan donduran görüntü: AKP’li belediye onlarca köpeği diri diri toprağa gömdürdü

Konya’da AKP’li Sarayönü Belediyesi personeli tarafından bayıltılan onlarca köpeğin kazılan çukura atılarak üzerlerinin toprakla örtülmesi hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan o anlarda ise atılan köpeklerden birisinin canlanarak açılan kuyudan çıkıp hızla uzaklaştığı görülüyor.

Müslüm EVCİ

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Kan donduran olay 25 Ekim tarihinde Konya'nın Sarayönü ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere AKP'li Sarayönü ilçe Belediyesi personeli tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltılarak toplatılan onlarca köpek boş bir arazide açılan kuyuya atılarak üzerleri toprakla örtüldü.

Cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan o anlarda ise atılan köpeklerden birisinin canlanarak açılan kuyudan çıkıp hızla uzaklaştığı görülüyor. O anları kayıt altına alan bir vatandaş, “Sarayönü Belediyesi köpekleri vurup, kuyu kazarak atıyor. Dün de vurup getirdiler” ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Görüntülerin ardından Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu konuyla ilgili hukuki süreç başlatırken, Sarayönü Kaymakamlığı tarafından da idari ve adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

BELEDİYE YETKİLİLERİ KATLİAMIN AZMETTİRİCİSİ

Sarayönü ilçesinin sokaklarında belediye zabıta ekiplerinin 3 gündür bayıltıcı iğneleri kullanarak birçok köpeği vurduğunu ve diri diri toprağa gömdüğünü ifade eden Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, şunları söyledi:

“23 Ekim- 25 Ekim 2021 tarihleri arasında yaşanan bu olayın görüntüleri elimize geçince hareket geçtik. 3 gün boyunca belediyeye ait şantiyede birçok can gömülmüş bu şekilde. Görüntüde görüldüğü gibi bu canlardan biri uyanıyor kendine gelip kaçıyor diri diri görülmekten kurtuluyor. Belediye Başkanı ve tüm belediye yetkilileri Katliamın azmettiricisi olarak yargıda hesap vermeli. Konya Hayvan Hakları Komisyonu Avukatları ile birlikte biz hayvanseverler birlikte ilgileniyoruz ama Tarım İlçe Müdürlüğü görevini ihmal ediyor. Bu katliamın bir ucu da kendilerine dokunduğu için çok yavaş hareket ediyorlar.”

KÖPEKLER AÇLIKTAN BİRBİRLERİNİ PARÇALIYOR

Şantiye alanında AKP'li belediye tarafından yasadışı bir barınak kurulduğunu ve köpeklerin burada açlığa terk edildiğini söyleyen Sürmeli, “Etrafı çevirili bir bölümde birçok canın aç susuz olduğunu tespit ettik. Şantiyede çalışan bir görevli de olmadığı için zaman zaman köpek canların birbirini parçalayıp öldürdüğünü de söyledi. Bu katliam karşısında bütün vicdan sahiplerini dayanışmaya acil davet ediyoruz” dedi.

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