Kanser hastası Youtuber’dan hastane isyanı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Youtuber Dilara Bakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Muğla'daki tüm kanser hastalarının mağduriyetini dile getirdiği video çekerek hastaneye radyoloji cihazı talep etti. Bakan, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer'e de sitem etti.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 6 yıldır kanser tedavisi gören Youtuber Dilara Bakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Muğla’daki tüm kanser hastalarının mağduriyetini dile getirdiği video çekerek hastaneye radyoloji cihazı talep etti. Bakan, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer’e sitem ettiğini Sağlık Bakanı Koca'ya ileterek, “Sayın Koca, keşke buraya gelebilip hastaneyi görerek şikayetleri dinleyebilseniz” dedi.

“SESİMİZİ DUYUN LÜTFEN”



Youtuber Dilara Bakan, ilk çektiği videoda Bakan Koca’ya seslenerek, ” İstanbul’dan Muğla'ya 6 sene önce göç ettim. Burası Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ben 6 yıldır da kanserle mücadele ediyorum. Şu an son evredeyim. Hastanede Radyoloji doktoru var ama radyoterapi cihazı yok. Sağlık Bakanım biz sizden bunu talep ediyoruz. Bizi radyoterapi görmemiz için İzmir ya da Bodrum’a sevk ediyorlar. Muğla, Bodrum 2 saat sürüyor. Maddi durumu ve refakatçisi olmayanlar için çok büyük bir zorluk. Çok ağır hastalar serviste çıkaran, istifra eden hastalar vardı. Ben buraya geldiğimde bir doktor ve az hasta vardı. Şu an 3 doktor tayin oldu ama müthiş kalabalık kanser hastası var. Çok acil buraya radyoterapi cihazı, bir ekibi atarsanız çok makbule geçer. Sizden sayın bakanım, ya da beni izleyen hayırsever bir iş adamından bu hastaneye bir radyoterapi cihazı konulmasını rica ediyorum” diye konuştu.

İKİNCİ VİDEODA İL SAĞLIK MÜDÜRÜNE SİTEM ETTİ

Hastalığının son evresinde olan Bakan, bir sonraki videosunda ise Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer’in kendisine ‘Özel bir isteğiniz var mı’ sorusuna tepki gösteren açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaya ikinci kez seslenen Dilara Bakan şunları söyledi:

“İl Sağlık Müdürü telefon açtı. Bana ‘Sizin için ne yapabiliriz. Özel bir isteğiniz var mı’ dedi. Ben de ‘kendim için özel hiç bir şey istemiyorum, radyoloji cihazı için’ dediğimde lafımı keserek, ‘Tamam, radyoloji cihazı için hazırlıklar başladı. Ped cihazı koymak öyle kolay değil. Bunlar için zaman ve özel yer lazım’ dedi. Oyalama hissettim açıkçası. ‘Siz onları düşünmeyin siz ne istersiniz’ sözlerine kendime bir şey istemediğimi söyledim. Bunun üzerine müdür bey, ‘Sayın bakanımız beni aradı. Sizinle ilgilenmemi, alakadar olmamı söyledi’ diye konuştu. Bakanım ben kendim için özel bir şey istemiyorum. Hayatım boyunca özel bir şey istemedim. Ben son evre kanser hastasıyım. 6 yıldır bununla uğraşıyorum. Benim sizden isteğim bütün kanser hastaları adına, Muğla adına bunun yapılması. Muğla’da çok büyük sağlık sıkıntısı var. Keşke buraya gelebilip hastaneyi görerek şikayetleri dinleyebilseniz.”