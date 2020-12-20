Karı-koca sınır komşusu oldular

Büyükelçilerimiz Hatun ve Yunus Demirer çifti, iki farklı ülkeye atanınca görev gereği ayrılmak zorunda kaldı. Biri Avusturya’da, diğeri Slovakya’da Türkiye’yi temsil edecek

Bazı büyükelçiliklere geçen hafta yeni atamalar yapıldı. Yunus Demirer Türkiye'nin Bratislava Büyükelçiliği'ne (Slovakya) eşi Hatun Demirer ise Viyana'da (Avusturya) Türkiye'nin AGİT nezdindeki Daimi Temsilciliği görevine getirildi. Demirer Ailesi görev gereği ikiye bölündü ama sınır komşusu iki ülkeye atanarak birbirlerinden çok da fazla uzaklaşmadı.

Dışişleri Bakanlığı atamalar sırasında eş olan isimleri genellikle komşu ülkelerde görevlendiriyor. Bu Demirer çiftinin ilk ayrılığı da değil. Yunus Demirer daha önce Riyad (Suudi Arabistan) Hatun Demirer ise Manama Büyükelçiliği (Bahreyn) görevinde bulunuyordu. Suudi Arabistan ve Bahreyn de sınır komşusu iki ülkeydi.

BABAMIN TEK İSTEĞİ

Hatun Demirer, Foreign Policy News'a verdiği bir röportajında kariyerine değinmişti. Uluslararası ilişkiler okuma nedeninin “Babasının gün boyu radyo dinleme alışkanlığı olduğunu” söyleyen Büyükelçi Demirer, “Özellikle Türkçe yayın yapan yabancı radyo kanallarını dinlerdi. Bu beni Türkiye'nin dışındaki ülkeler hakkında meraklandırdı. Farkında olmadan, uluslararası ilişkilerin tohumunu ruhuma ekmişti. Dolayısıyla, uluslararası ilişkiler akademik alanına kaydolmam, ilgimin doğal bir ilerlemesiydi. Türk diplomat olarak göreve başladığımda babamın tek isteği hizmet ettiğim ülkelerden ona güzel bir radyo getirmemdi” diyerek büyükelçiliğe giden serüvenini anlatmıştı.

FARKLI KÜLTÜRLERE UYUM

İki çocuk annesi olan Büyükelçi Hatun Demirer bu konuda da şunları söylemişti: “Diplomasi hayatındaki ebeveynlerin tüm çocukları gibi benim çocuklarım da mesleğimizin avantajlarından yararlandı. Göçmen çocuklar olarak farklı kültürlere, geleneklere uyum sağlanmayı öğrendiler. Diğer dilleri öğrenerek becerilerini geliştirdiler. Bu şekilde çocuklarımın bir gün sadece milletimize değil insanlığa da hizmet edecek açık fikirli, ayrımcı olmayan, hoşgörülü ve kendine güvenen bireyler haline gelmelerini umuyorum.”

Hatun Demirer kimdir?

ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunu olan Hatun Demirer, 2009-2011 yılları arasında İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü Orta Doğu Dairesi Başkanı, 2011-2013 yılları arasında Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 2013-2017 yılları arasında da Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Yunus Demirer kimdir?

Yunus Demirer, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun. 1989'da Dışişleri Bakanlığı'na girdi. Saddam Hüseyin döneminde Bağdat'ta görev yaptı. Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği Irak Masası'nın başına getirildi. Dışişleri Müsteşarlığı Özel Kalem Müdürlüğü de yaptı. Washington Büyükelçiliği'nde de çalıştı.

KARDEŞİYLE MESLEKTAŞ

Yunus Demirer, ABD görevinin ardından İsrail-Hizbullah savaşı sürerken, ‘Tahliye koordinatörü' olarak Beyrut'a atandı. Abdullah Gül'ün bakanlığı döneminde ise bakanın Özel Kalem Müdürü oldu. Yunus Demirer Kudüs Başkonsolosu olan Ahmet Rıza Demirer'in de kardeşi.

İşte görev gereği ayrı düşen büyükelçi çiftler

Dışişleri Bakanlığı'nda çok sayıda karı-koca olan büyükelçi görev yaptı. Türkiye'nin bir önceki Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül de Polonya Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül ile evli… Türkiye'nin ilk kadın Büyükelçisi Filiz Dinçmen ile Büyükelçi eşi Üstün Dinçmen, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve eşi Ayşe Sinirlioğlu, Zergün-Selah Korutürk, Ayşe-Aydın Sezgin, Ayşe-Kemal Asya, Suna Çokgür Ilıcak ile Haluk Ilıcak gibi isimler de evli olan ve aynı dönemde farklı ülkelerde büyükelçilik görevinde bulunan isimlerden…