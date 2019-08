Kivinin faydaları nelerdir? Kivinin vücuda yararları…

Kivi, çok lezzetli ve insan sağlığı açısından yararlar sağlayan küçük meyvelerdir. Aynı zamanda C vitamini, K vitamini, E vitamini, folat ve potasyum gibi besinlerle doludur. Ayrıca birçok antioksidanın yanı sıra iyi bir lif kaynağıdır. Peki, kivinin faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

İnsanlar kiviyi parlak yeşil rengi ve egzotik tadı nedeniyle tanırlar. Ancak kivinin bu kadar özel olması sağlık yararlarından geliyor. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan kivi, A, E ve K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, çinko ve magnezyum gibi önemli mineralleri de barındırmaktadır. Kiviyi sağlık açısından faydalı kılan bir diğer özelliği ise yüksek oranda lif içermesidir. Şimdi, kivinin sağlık açısından faydalarına bir göz atalım… Kivinin faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

KİVİNİN FAYDALARI

Kivinin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Astım belirtilerini azaltır

Kivinin içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astım semptomlarını azaltttığı bilinmektedir. Akciğer fonksiyonlarını artırabilir ve çocuklardaki hırıltıyı önler.

Yüksek C vitamini kaynağı

Eğer limon ve portakalın en yüksek C Vitamini kaynağı olduğunu düşünüyorsanız, tekrar düşünmenizde fayda var! Kivi meyvelerin besinsel parçalanma oranına göre, 100 gram başına limon ve portakalın iki katı olan C vitamini yüzdesi 154 oranındadır. C vitamini güçlü antioksidan görevi görür ve iltihaplanma veya kansere neden olabilecek serbest radikalleri yok eder. Aynı zamanda vücudun zararlı patojenlere karşı bağışıklığını arttırmada yardımcı olur.

Sindirime yardımcı olur

Kivide sindirime faydalı olan bol miktarda lif bulunur. Ayrıca, proteini parçalamaya yardımcı olan actinin adı verilen proteolitik bir enzim içerirler.

Hamileler için folat kaynağı

Kivi hamile kadınlar için faydalı olduğu söylenen folat kaynağıdır. Folat, fetusun gelişmesine yardımcı olur ve sağlıklı olmasını sağlar. Ayrıca, büyümekte olan çocuklar için de çok faydalı olduğu düşünülmektedir.

Sağlıklı ve güzel bir cilt

Kivi doğal bir alkalidir, bu da sık sık tükettiğimiz asitli yiyeceklerin etkilerini önlemede yardımcı olur. Sağlıklı bir vücut, sizi aktif, enerji dolu ve genç bir cilde sahip olmanıza yardımcı olan, iyi bir pH dengesine sahip bir vücuttur. Kivide bulunan C ve E vitaminlerinin cilt bozulmasını önleyen antioksidan görevi gördüğü için cilt için mükemmel olduğu söylenir.

Kan basıncını yönetmeye yardım eder

Kivinin yüksek potasyum seviyesi, sodyumun etkilerini önleyerek elektrolitlerimizin dengede kalmasına yardımcı olur.

Kilo vermeye yardımcı olur

Kivinin düşük glisemik indeksi ve yüksek lif içeriği, şeker içeriği yüksek diğer meyveler gibi güçlü bir insülin hücresi yaratmayacağı anlamına gelir ve bu yüzden de vücut buna yağ depolayarak tepki vermez.

Kalp sağlığını iyileştirir

Kivi C vitamini, E vitamini ve potasyum ile birlikte kalp-damar sağlığının korunmasına yardımcı olan koruyucu polifenoller bakımından zengindir. Bir araştırma, bu meyvenin kandaki trigliseritlerin azaltılmasına yardımcı olan ve böylece genel kalp sağlığını iyileştiren inhibe edici aktiviteler yaptığını ortaya koymuştur.

NOT: Kiviyi yeterli miktarlarda tüketmek çok önemlidir. Çok fazla tüketilmesi kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.