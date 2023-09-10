Kıyıya vuran caretta caretta öldü
Bodrum'da kıyıya vuran caretta caretta, balıkçılar tarafından bulundu. Güçlükle nefes alan kaplumbağa, bir süre sonra öldü.
Bodrum’un Gündoğan Mahallesi’nde kıyıya vuran caretta caretta, balıkçılar tarafından fark edildi.
Güçlükle nefes alan kaplumbağa, balıkçılar tarafından vinç yardımıyla denizden çıkarıldı ve bir süre sonra öldü.
Vücudunda ya da kabuğunda herhangi bir yara izi bulunmayan kaplumbağa, incelenmek üzere Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim edildi. (DHA)