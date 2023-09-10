Kıyıya vuran caretta caretta öldü

Bodrum'da kıyıya vuran caretta caretta, balıkçılar tarafından bulundu. Güçlükle nefes alan kaplumbağa, bir süre sonra öldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bodrum’un Gündoğan Mahallesi’nde kıyıya vuran caretta caretta, balıkçılar tarafından fark edildi.

Güçlükle nefes alan kaplumbağa, balıkçılar tarafından vinç yardımıyla denizden çıkarıldı ve bir süre sonra öldü.

Vücudunda ya da kabuğunda herhangi bir yara izi bulunmayan kaplumbağa, incelenmek üzere Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim edildi. (DHA)