“Kocanızı nasıl öldürürsünüz” yazarına kocasını öldürmekten ömür boyu hapis cezası

Romantik kitaplar yazan Nancy Crampton Brophy, "Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz" başlıklı makale yazdıktan sonra eşini öldürdü. Sigorta ödemesini almak için cinayeti işleyen Brophy ömür boyu hapse mahkûm edildi.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz ay Amerika ilginç bir cinayeti konuştu. 2018’de işlenen cinayetin suçlusu bu yıl yargılandı ve sonunda ömür boyu hapis cezası aldı. Cinayeti işleyen ise bir yazardı. Crampton Brophy isimli yazar, 1,4 milyon dolarlık sigorta ödemesini almak için kocası Daniel Brophy’yi Haziran 2018’de öldürmekten suçlu bulundu. Brophy’nin cinayeti işlemeden önce “Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz” isimli bir makale yazması ise dikkat çekti.

Yazar müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmayı denetleyen Yargıç Christopher Ramras, CBS News’in haberine göre 71 yaşındaki yazar Nancy Crampton Brophy’nin 25 yıl sonra şartlı tahliye için uygun olacağını söyleyerek rekor cezaya imza attı.

Brophy’nin yakalanması ise kocasının öldürdüğü sırada arabasında çekilen fotoğraflarla kanıtlandı. Ancak bu kanıtlara rağmen yazar, kendini ilginç bir şekilde savunmaya devam etti.

Aşk romanları yazarı, cinayet mahallinde olduğunu hatırlayamayacak kadar bunamış olduğunu ileri sürdü. O sırada 68 yaşında olan Crampton Brophy, arabanın içindeki kişinin kendisine benzediğini kabul etti, ancak orada olduğunu hatırlayamadığı konusunda ısrarcı oldu:

“Ne derler bilirsiniz, yaşlılık hanım hanımcıklar için değildir. 65 yaşına giriyorum, görme yeteneğimi kaybetmeye başlıyorum, Aklımı kaybetmeye başlıyorum. Bu nasıl oldu da ben bunu hatırlamıyorum’ diye bakıyorum…”

CİNAYET NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Bir şef ve öğretmen olan Daniel Brophy, 2018’de Oregon Culinary Institute’de vurularak öldürüldü. Dul eşi, gizemli bir saldırganın olduğunda ısrar etti ve hatta polisi arayarak ihbarda bulundu. Oysa olay sonunda tek şüpheli kendisiydi. Yine de cinayetin işlendiği gün aynı gün bölgede bir minibüste gizemli bir adam gördüğünü hatırladığını iddia etti.

Brophy’e cinayet günü ve yerine dair anıları sorulduğunda ve bu anıların gerçek olup olmadığı sorgulandığında da şu şekilde yanıt verdi:

“Bir defterim var, bir şeyler not alıyorum. Güzel bir gün, hatırlıyorum çünkü yağmur yağmıyordu. Gölgeli, burada oturmuş onu bir araya getiriyorum. Brophy, yazarken kendimi çok rahat hissedeceğim bir yer olurdu, bu yüzden gerçek bir hatıra olduğuna eminim.”

Brophy’nin kocasını öldüren silahın aynısına sahip olduğu belirlense de cinayet silahı bulunamadı. Ayrıca Daniel Brophy’nin ölümünün ardından 1,4 milyon dolar ödeyen pahalı bir hayat sigortası poliçesi için öldürdüğü iddiaları da ortaya atıldı.

Crampton Brophy ise bunları reddederken aklının gelip gidiyormuş olduğuna dair bir izlenim yaratmaya çalıştı. Eşinin ölümünü hatırlayınca çok duygulandığını ve hayatının büyük bir bölümünü kaybettiğini söyledi:

“Bir kolunu kaybetmiş gibisin. Sanki onunlayken olduğun kadar iyi değilsin. Onunlayken, olabileceğinin en iyisiydin. Ve şimdi, evet, çalışıyorum ama eksik bir şey var gibi.”

BORÇ İÇİNDELERMİŞ

Brophy, borç içinde olduklarını ve sabit bir gelir elde etmek için Medicare sigortasına başvurduklarını, kredi çektiklerini söyledi.

Brophy, “Dan, kredi kartı borcunun bizi öldüreceğini biliyordu” dedi.

Savcılar, Crampton Brophy’nin kocasının 1,4 milyon dolarlık hayat sigortası poliçesini alabilmek için cinayeti işlediğini iddia etti.

Mahkemede ayrıca, Brophy’nin Ocak 2018’de bir hayalet silah montaj kiti satın aldığı belirtildi. Silahı bir araya getiremeyen Crampton Brophy, Şubat 2018’de bir Portland silah fuarında başka bir silah satın aldı ve bir ay sonra bir silah poligonunda pratik yapmaya başladı.

CİNAYETİ İŞLEMEDEN ÖNCE YAZMIŞ

Crampton Brophy, “Kocanızı Nasıl Öldürürsünüz” başlıklı makalesinde, “Romantik bir gerilim yazarı olarak cinayeti ve dolayısıyla polis prosedürünü düşünmek için çok zaman harcıyorum” diye yazıyor:

“Sonuçta, eğer cinayetin beni serbest bırakması gerekiyorsa, kesinlikle hapiste vakit geçirmek istemiyorum. Ve şunu açıkça söyleyeyim, tulumları sevmiyorum ve turuncu benim rengim değil.”

Crampton Brophy ayrıca bir şefle evli olmanın zorlukları hakkında çevrimiçi bir biyografi de yazdı:

“Sonuç olarak arka bahçemde tavuklar ve hindiler var, böcek ilacı için tütün yetiştiren muhteşem bir sebze bahçesi ve her gece masada sıcak bir yemek var. İçinizden bunu özleyenler için, sizi uyarmama izin verin. Ne dilediğine dikkat et, tanrılar gerçekten kızdığında dileklerimizi yerine getirirler.”

Yargıç bu yazılanların ve söz konusu makalenin kanıt olarak gösterilemeyeceğini belirtse de Brophy fotoğraf gibi kanıtlar sayesinde suçlu bulundu.