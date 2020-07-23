Özellikle ilk üç ay boyunca bebeklerde huzursuzluk ve ağlama normaldir. Ancak, bebeğiniz hiçbir neden yokken üç hafta ya da daha uzun bir süre, peş peşe günde üç saatten fazla ağlıyorsa kolik olabilir. Peki, kolik nasıl geçer? Kolik ne kadar sürer? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Kolik nedeni açık olan bir durum değildir. Bazen yaptığınız hiçbir şey bebeğin ağlamasını dindirmez. Bu durum ebeveynler için çok sinir bozucu olabilir. Kolik olan bebeğin bakımı ve sakinleştirilmesi çok stresli olabilir. Peki, kolik nasıl geçer? Kolik ne kadar sürer? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

KOLİK HAKKINDA

Kolik, sağlıklı bir bebekte sık, uzun süreli ve yoğun ağlama nöbetleridir. Kolik ebeveynler için özellikle sinir bozucu olabilir, çünkü bebeğin sıkıntısının belirgin bir nedeni yoktur ve hiçbir uygulama onu rahatlatmaya yetmez. Bu nöbetler genellikle akşamları, ebeveynlerin kendilerinin de sık sık yorgun olduğu durumlarda ortaya çıkar. Kolik atakları genellikle bebek yaklaşık 6 haftalık olduğunda zirve yapar ve 3 ila 4 aylıktan sonra önemli ölçüde azalır. Aşırı ağlama zamanla azalırken, kolik olan bebeklerin bakımı önemli bir stres nedenidir.

Kolik, ortada görünür hiçbir neden olmadan üç hafta ya da daha uzun bir süre, haftada üç gün ya da daha fazla, peş peşe günde üç saat veya daha fazla devam eden yoğun, yüksek sesli ve sakinleştirilemeyen ağlama nöbetleri olarak tanımlanabilir. Koliğin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Anne sütü ile beslenen bebeklerde annenin yediklerine alerji, mama alan bebekte mamanın içeriğine alerji, sindirim sisteminin tam olgunlaşmamış olması, artmış barsak gazı, bebeğin günlük rutinindeki değişiklikler, annenin endişesi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

KOLİK NASIL GEÇER?

Bebeğinizde kolik varsa, olası tetikleyicileri önlemek için yapabileceğiniz, onları yatıştırmaya ve ağlama krizlerini azaltmaya çalışabileceğiniz şeyler de vardır. Unutmayın kolik konusunda tek bir doğru yoktur ve her bebek kendine özgüdür.

Bebeğinizi rahatlatmak için aşağıdakileri deneyebilirsiniz:

· Yumuşak bir battaniyeye sarma

· Kucaklayıp sarılma

· Ninni, şarkı söyleme

· Müzik dinletme

· Kucakta veya beşikte sallama

· Karnına ılık yağ ile masaj yapma

· Karnına ılık havlu koyma

· Ilık bir banyo yaptırma

· Bebek arabasında ileri geri gezdirme

· Kendi arabanıza bindirip gezdirme

· Emzik verme

KOLİK NE KADAR SÜRER?

Bebek 2-3 haftalık olduğunda başlar. 4-6 haftada en yoğun döneme ulaşır, çoğunlukla 3 ayda biter.