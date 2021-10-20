Köylüler kömür madenine karşı bir araya geldi

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki Dereköy Yaylası'nda açılmak istenilen kömür madenine karşı 21 aydır mücadele veren köylüler, mahkeme keşfi öncesinde bir araya geldi.

İsmail AKIN

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Dereköy Yaylası’nda köylüler, yapılmak istenen kömür madenine karşı 21 aydır mücadele ediyor. Yayladaki su kaynakları Korkuteli’nde bulunan on beş köye tarımsal sulama imkânı sunuyor. Uzmanlar, Dereköy Yaylası’nda kömür madeni açılırsa su kaynaklarının kirleneceğini ve Korkuteli’ne bağlı köylerde tarım yapmanın zorlaşacağını bildiriyor.

Maden ocağına karşı Dereköylülerin açtığı davada Antalya 3. İdare Mahkemesi; Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ‘Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Gerekli Değildir’ kararına karşı, 30 Ekim 2021’de bilirkişilerin keşif yapmasını istedi.

“KORKUTELİ’NİN SUYU İÇİN VERİLEN BİR MÜCADELEDİR”

Dereköylüler yapılacak bilirkişi keşfi öncesinde toplantı yaptı. Dereköylü Eyüp Özdemir, “Bu mücadele sadece Dereköy mücadelesi değildir, tüm Korkuteli’nin suyu için verilen bir mücadeledir. Bütün Korkuteli’nin bu mücadeleye destek vermesini bekliyoruz” dedi.

Dereköylü Nebi Büyükkeleş ise “Mücadele süreci başladı, bu süreci birlik olup bitirelim, tarım yapmak isteyen tarımını, hayvancılık yapmak isteyen hayvancılığını yapsın” diye konuştu.

“BUNU DİKKATE ALMALARINI BEKLİYORUZ”

Dereköy Sulama Kooperatifi Başkanı Erdal Çetin ise mahkemenin bilirkişi kararını şöyle değerlendirdi: “Mahkeme bilirkişileri yönlendirmiş, bilirkişiler, yaylada devlet tarafından yapılmış sulama projesini yerinde görecek, özel idare tarafından yapılan göleti yerinde görecek, bunu dikkate almalarını bekliyoruz.”

“ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

A Platformu Sözcüsü Hediye Gündüz ise 2 yıldır madene karşı direndiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: “İki yıldır burada kömür madeni açılamadıysa sizin mücadeleniz sayesinde açılmadı, bundan sonra da açılmayacak. Haklı olan sizlersiniz. Orman yangınlarının, sellerin en baş sebebi kömürdür. Masa üzerinde verilen kömür madeni, mahkemeden dönecek, kömür madenine asla izin vermeyeceğiz.”

Dereköylüler karşı çıktıkları madene karşı bilirkişilerin gelmesini beklerken bir yandan da meyve hasadına başladı. Bölgenin ihracatçısı durumundaki Dereköy ve Sülekler’de bu yıl toplam 20 bin ton meyve üretimi yapılmış ve büyük bölümü ihraç etti.

Bahçesinde erik toplayan 73 yaşında Bekir Kaplan “Dereköy Yaylası’nda, 6 dekar erikten 72 ton erik topladım. Biz o yaylada büyüdük, mücadele ediyoruz, kömüre vermek istemiyoruz” diye konuştu.

Dereköy Yaylası’nda doğup büyüyen Suna Yalçın ise “Bizim orada nohudumuz, buğdayımız, arpamız, patatesimiz, vişnemiz yetişir, böyle bir yaşantının içinde kömür işi nasıl olabilir? Benim ömrüm orada geçti, biz o yerden vazgeçemeyiz” ifadelerini kullandı.