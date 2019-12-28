Köylüler kömür ocağına “hayır” dedi

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Dereköy Yaylası’na açılmak istenen kömür ocağına köylüler ve çevreciler tepki gösterdi. Turkuaz Kömür İşletmeleri Aş. Tarafından kömür çıkarmak için 10 yıl süreyle kiralamak istenilen araziler köylüler tarafından tarım arazisi olarak kullanılıyor.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Dereköy Yaylası bin 300 nüfusa sahip. Yaklaşık 8 bin dönüm arazisi bulunan Dereköy'de bazı köylüler kömür madenciliği yapan şirketle kira sözleşmesi yaptı.

Şu ana kadar köylülerden yaklaşık 50 dönümlük alan kiralayan maden şirketi madenin faaliyete geçebilmesi için önce 180 dönüm ardından da 600 dönümlük alanı kiralayacağı öğrenildi. Dereköy halkı madencilik şirketine tepki göstererek, tarım arazilerinin madencilik şirketine kiralanmasının yanlış olduğunu dile getirdiler.

10 YIL SÜREYLE TARIM YAPILAMAYACAK

Şirket kiraladıkları yerlerle ilgili yaptığı sözleşmeye göre, kiralanan alanlarda 10 yıl süreyle ekim, dikim, inşaat gibi iş ve işlemlerin yapılmayacağı belirtildi. Turkuaz Kömür İşletmeleri A.Ş. alanda madencilik için ruhsat alındığını ancak şirketin alanla ilgili ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) raporu olmadığı iddia edildi.

RUSYA'YA YILLIK 5 TON KAYSI İHRACATI

Ana geçim kaynağı tarımsal üretim olan köyde, kayısı, vişne ve erik üretilirken Rusya'ya yıllık 5 ton kaysı ihracatı yapılıyor. Kömür madenciliğinin tarım arazilerine büyük zarar vereceğini belirten A platformu (Antalya-Isparta-Burdur-Denizli-Kaş) sözcüsü Hediye Gündüz, “Köyde vişne üretimi bin ton, şeftali 5 bin ton, erik 4 bin tondur. Kömür madenciliğinde ortaya çıkan devasa toz bu üretimleri çok kötü etkileyecektir. Özellikle rüzgarlı havalarda bir toz zerreciğinin 30 kilometrelik mesafelere taşındığı bilinen bir gerçektir” diye konuştu.

“BÖLGE SU KAYNAĞI OLARAK TESCİL EDİLMEKTEDİR”

Kiralanan bölgede şu an buğday ekildiğini belirten Gündüz şöyle devam etti:

*Madencilik yapılmaya başlandığında buğday üretimi de sona erecektir. Kömür madeni açmak istedikleri Dereköy Yayla Mevkiinde 26 aile hayvancılık yapmaktadır. Toplamda 6 bin ila 7 bin civarında koyun ve keçi yetiştirilmektedir. Madenciliğin yapılması halinde hayvancılık büyük bir sekteye uğrayacaktır.

*Maden açılmak istenilen “Yayla Mevkii” köyünün su kaynağı olan çok önemli bir bölgesidir. Menevşelik denilen yerde saniyede 200 litre, saate ise 140 ton su çıkmaktadır.(Saniyede 50 litrenin üzerinde su çıkan bölge su kaynağı olarak tescil edilmektedir.) Ayrıca burada tarımsal üretim yapıldığı için kapalı devre sulama sistemi altyapısı bulunmaktadır. Bu suyu köylüler hayvanlarını sulamada, tarımsal üretimde kullanmaktadır. Kışın ise sular yazın bütün Korkuteli ovasını sulamak üzere Korkuteli Barajı'na akmaktadır.