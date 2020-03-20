Kuru yemiş nasıl saklanır? Ayıklanmış kuru yemişin bayatlamaması için ne yapmalı?

Saklama koşullarının uygun olması pek çok gıdanın daha taze kalmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlayabilir. Özellikle kuru yemişleri evimizde muhafaza ederken özenli davranarak hem taze bir şeklide tüketebilir hem de lezzetinden asla ödün vermeyebiliriz. Peki, ayıklanmış kuru yemişin bayatlamaması için ne yapmalı? Kuru yemiş nasıl saklanır? İşte yanıtı...

Kuru yemişler hem oldukça lezzetli hem de insan sağlığına katkısı çok büyük besinlerdir. Özellikle kalp damar sağlığını korumaya, kanser ve diyabete karşı kalkan görevi gören gıdalardır. Aynı zamanda gelişim çağındaki çocuklar için en iyi atıştırmalıklardandır. Satın aldığınız kabuklu kuru yemişlerin ömrü daha uzun olsa da bazen onları ayıklanmış şekilde saklayarak tüketime hazır hale getirmek isteyebiliriz.

Çayın yanında harika bir fındıklı kek ya da cevizli bir kadayıf tatlısı canımız çektiğinde mutfağımızda hazır olarak ayıklanmış haliyle bulunan kuru yemişlerden faydalanarak dilediğimiz kek ye da tatlıyı yapmak isteyebiliriz. Bunun için kuru yemişlerin önceden ayıklanmış olması gerekir ancak, tüketime hazır hale getirdiğimiz kuru yemişler saklama koşullarının yetersizliğinden dolayı tadında farklılıklar ve bayatlamalar görülebilir. Öyleyse kuru yemiş nasıl saklanır? Ayıklanmış kuru yemişlerin ilk günkü tazeliğini korumaları için ne yapmak gerekir? İşte kabuklu ya da ayıklanmış kuru yemişleri muhafaza etme koşulları ve bazı ipuçları…

KURU YEMİŞ SAKLAMA YÖNTEMLERİ

-Kuru yemişleri saklarken cam ve hava almayan kaplarda saklayarak tazeliğini koruyabilirsiniz.

-Işığa ve ısıya uğrayan kuru yemişler zamanla bayatlar ve tadında değişimler olabilir. Bu nedenle ışık görmeyen karanlık ve serin bir erzak dolabı kuru yemişleri saklamanız için en uygun ortamlardır.

-Paketini açtığınız kuru yemişleri hava almayacak kilitli buzdolabı poşetine koyarak buzdolabında muhafaza etmeniz mümkün.

-Özellikle vakumlu cam kavanozlar kuru yemişleri saklamak için en ideal saklama biçimidir.