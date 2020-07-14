Lavanta çayı faydaları nelerdir? Lavanta çayı neye iyi geliyor?

Başta Kuzey Afrika ve Akdeniz'in dağlık bölgeleri olmak üzere Avustralya, Güney Avrupa, Rusya gibi farklı bölgelerde de yetişen bitki, mavi ve mor çiçekleri ve kokusuyla dikkat çeken lavantanın sağlık üzerinde pek çok yararları vardır. Sakinleştirici etkisi ile bilinen lavanta çayı uzmanlar tarafından önerilmektedir. Peki, lavanta çayının faydaları nelerdir? Lavanta çayı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Lavanta çayı, Lavandula angustifolia olarak bilinen lavanta çiçeğinin taze veya kurutulmuş tomurcuklarından yapılır. Lavanta çayı kendine özgü bir lezzet ve aromatik bir kokuya sahiptir. Lavanta ayrıca rahatlatıcı kokusu sayesinde vücut bakım ürünlerinde, kozmetik ürünlerinde ve güzellik ürünlerinde sıkça kullanılmaktadır. Şimdi, lavanta çayının faydaları nelerdir? Lavanta çayı neye iyi geliyor? Gelin hep birlikte öğrenelim.

LAVANTA ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Lavanta çayının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Hazımsızlık, gaz ve şişkinliği hafifletir.

– Sakinleştirici etkisiyle rahat bir uyku uyumaya yardımcı olur.

– İltihabı azaltabilen ve bir dizi ciddi rahatsızlığı önleyebilen anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.

– Kasların ve eklemlerin iltihaplanmasını azaltarak ağrıyı hafifletir.

– Kan pıhtılaşma riskini azaltarak kalp hastalığını önleyebilir.

– Stres ve kaygıyı giderir.

– Kas spazmlarını en aza indirir.

– Soğuk algınlığı ve gripten kurtulmaya yardımcı olur.

– Lavanta çayı C vitamini, kalsiyum ve magnezyum içerir. Bu besinler bağışıklık sağlığını destekler ve insan vücudunun bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlarla savaşmasını kolaylaştırır.

– Vücudu detoksifiye eder.

– Bulantıyı tedavi edebilir.

– Solunum problemlerine iyi gelir.

– Ciltteki kırmızı lekelere ve sivilcelere iyi gelir.

– Mantar ve yaraların iyileşmesine katkıda bulunur.

– Deri üzerindeki kızarıklık ve döküntülerin yok olmasına yardımcı olur.

– Yaşlanma ile birlikte görülen kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.

– Cilt çatlaklarının giderilmesine destek olur.

ÖNEMLİ NOT: Lavanta çayı çok az yan etkiye sahiptir. Ancak, lavanta veya benzeri çiçekli bitkilere alerjisi olan kişiler lavanta çayı içmekten kaçınmalıdır. Bu çiçeklere duyarlı insanlar, nefes almada zorluk, deri döküntüsü ve boğaz tahrişini içeren alerjik bir reaksiyon geliştirebilir. Ayrıca, hamile kadınlar, östrojen hormonunu taklit etme kabiliyeti nedeniyle lavanta çayı içerken dikkatli olmalıdır. Hamile veya emzirirken bitki çayları tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmak en iyisidir.