En erken kullanımı eski Mısır medeniyetine kadar uzanan lavanta, ”yıkamak” anlamına gelen Latince kök “avare”den gelir. Daha sonraki zamanlarda Pers, Antik Yunan ve Roma dahil olmak üzere pek çok medeniyette banyolarda hoş kokusu için katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Bu kültürler, lavantaların bedeni ve zihni arındırmaya yardımcı olduğuna inanıyordu. Peki, lavanta nedir? Lavantanın sağlığımıza faydaları nelerdir? Merak bilenleri haberimizde sizler için derledik.

İçerdiği çözücü maddeler sayesinde insan sağlığına pek çok yararları bulunan lavanta, genellikle anksiyete, depresyon, uykusuzluk ve baş ağrısı ve diş ağrısı da dahil olmak üzere fiziksel ağrıyı tedavi etmek için kullanılmaktadır. Ayrıca, cilt ve saç tedavilerinin yanı sıra yaraları ve ağrıyı tedavi etmek için losyonlarda ve kremlerde topikal olarak kullanılır. Şimdi, lavanta nedir? Lavantanın sağlığımıza faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim.

LAVANTA NEDİR?

Bilimsel adı Lavandula angustifolia olan lavanta, çok yıllık ve yaprak dökmeyen bir bitkidir ve 40’tan fazla çeşidi vardır. Tarihi 2.500 yıl öncesine dayanan Akdeniz, Orta Doğu ve Hindistan’a özgüdür. En erken kaydedilen lavanta kullanımı eski Mısır’a kadar uzanıyor. Orada, lavanta yağı mumyalama sürecinde rol oynadı. Ölümsüz aşkın ve sadakatin sembolü olan lavantanın çiçekleri, yaprakları ve uçucu yağı doğal ilaç olarak kullanılmaktadır. Eski zamanlarda genellikle giysi ve saç gibi çeşitli kişisel eşyalara tazelik ve hafif bir koku vermek için kullanılırdı.

LAVANTANIN BAŞLICA FAYDALARI

– Damar sertliği, felç, kalp krizi riskini azaltır.

– Depresyona iyi gelir.

– Lavanta çayı kanın pıhtılaşmasını önler, kolesterolü düşürür.

– İçeriğindeki sakinleştirici maddeler sayesinde melatonin hormonunu artırarak kaliteli bir uyku çekmenizi sağlar.

– Üst solunum yolu enfeksiyonlarında iltihaplanmayı azaltır.

– Boğaz şişkinliği ve yutkunma problemlerine birebirdir.

– İştahı açar, sindirimi kolaylaştırır.

– Cilt yanığı ve güneşin cilde verdiği zararlı etkileri önemli ölçüde azaltır.

– Kas ağrılarını dindirir.

– Böbrek taşı oluşumunu önler.Vücuttaki zararlı toksinleri idrar yolu ile atar.

– Akne tedavisinde oldukça etkilidir.

– Başta migren olmak üzere baş ağrılarına neden olan sorunların ortadan kaldırılmasında etkilidir.

– Astım belirtilerini hafifletir.

– Menopoz döneminde olan kadınlarda sıcak basmalarını azaltır.

– Kadınlarda menstrüasyonla ilişkili diğer semptomları azaltmaya yardımcı olur.

– Potansiyel antifungal özelliklerinden dolayı lavanta yağı mantar büyümesini önler.

– Lavanta yağı çatlamış, kurumuş dudakları nemlendirmek için mükemmeldir.