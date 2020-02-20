Tarihi 2.500 yıl öncesine dayanan Akdeniz, Orta Doğu ve Hindistan'a özgüdür. Ortaçağda doktorlar epilepsi ve migren ataklarını tedavi etmek için lavanta kullanmışlardır. Bilimsel adı Lavandula angustifolia olan lavanta, çok yıllık ve yaprak dökmeyen bir bitkidir ve 40'tan fazla çeşidi vardır. Lavanta, ölümsüz aşk ve sadakatin bir sembolüdür. Bitkinin çiçekleri, yaprakları ve uçucu yağı doğal ilaç olarak kullanılır. Peki, lavantanın faydaları nelerdir? Lavanta neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik.

Lavanta, genellikle anksiyete, depresyon, uykusuzluk ve baş ağrısı ve diş ağrısı da dahil olmak üzere fiziksel ağrıyı tedavi etmek için kullanılıyor. Ayrıca, cilt ve saç tedavilerinin yanı sıra yaraları ve ağrıyı tedavi etmek için losyonlarda ve kremlerde topikal olarak kullanılır. Lavantanın sağlık için faydalarından bazılarına gelin daha yakından bakalım… Lavantanın faydaları nelerdir? Lavanta neye iyi geliyor? İşte bilinmesi gerekenler…

LAVANTANIN FAYDALARI NELERDİR?

Lavantanın sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Lavanta yağının, küçük yanıkları ve böcek ısırıklarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek antiseptik ve antienflamatuar özelliklere sahip olduğuna inanılmaktadır.

* Lavanta en yaygın olarak aromaterapide kullanılır. Lavanta bitkisinin yağlarından gelen kokunun, sakinlik ve zindeliğin artırılmasına yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca stres, endişe ve hatta hafif ağrıyı azaltmaya yardımcı olduğu söylenir.

* Lavanta içeriğindeki bileşenler sayesinde cilde doğal parlaklığını, canlılığını ve güzelliğini geri kazandırmaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra lavantanın akne tedavisinde oldukça etkili olabileceği bilinmektedir.

* Lavanta içeriğindeki bileşenler sayesinde cilde doğal parlaklığını, canlılığını ve güzelliğini geri kazandırmaya yardımcı olur. Bunun yanı sıra lavantanın akne tedavisinde oldukça etkili olabileceği bilinmektedir.

* Lavanta başta migren olmak üzere baş ağrısına neden olan sorunların ortadan kaldırılmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Lavanta çayı migren ağrılarını rahatlatmaya yardımcı olabilir. Lavanta yağı da boyun ve alın kısmına uygulanması durumunda baş ağrısının giderilmesine yardımcı olur.

* Lavanta yağının çok etkili antiseptik özelliği bulunur. Topikal olarak kesiklere, çiziklere uygulanabilir. Yaralara uygulandığında hücrelerin iyileşmesini hızlandırır. Doğal antibiyotik özelliğinden dolayı yaraların enfeksiyon kapmasına engel olabilir.