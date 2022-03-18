Leonardo DiCaprio’nun Ukrayna paylaşımı dikkat çekti

Leonardo DiCaprio, Instagram'da yaptığı paylaşımla Ukrayna'daki savaş mağdurlarına destek olurken dikkat çekti. Ünlü oyuncu, paylaşımı ile takipçilerinin de takdirini topladı.

Sozcu.com.tr

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Hollywood’un başarılı oyuncusu, 24 Şubat 2022’de başlayan Rusya işgalinden etkilenenlere yardım eden çeşitli insani yardım kuruluşlarından fotoğrafları Instagram hesabında yayınladı.

DiCaprio fotoğrafla beraber şunları yazdı: “Ukrayna’daki savaş kurbanları sevdiklerinden temel eşyalarına kadar her şeyi kaybettiler. @SavetheChildren @careorg @IRC ve @refugees gibi insani yardım kuruluşları orada, personellerini ve kaynaklarını aileleri ve masum insanları desteklemek için harcıyorlar.”

Oyuncu, paylaşımından sonra pek çok hayranının takdirini topladı. Takipçilerinden, DiCaprio’nun paylaşımına “Ukrayna halkına yardım etmek için platformunuzu kullandığınız için teşekkür ederiz” yorumu da geldi.

DICAPRIO’DAN UKRAYNA’YA DESTEK: HER ŞEYLERİNİ KAYBETTİLER

Dünya çapında çocukları koruyan uluslararası bir insani yardım kuruluşu olan Save the Children’ın ilk fotoğrafında, bir gönüllünün iki küçük çocuğuyla bir kadına eşlik ettiği görülüyor.

Geçtiğimiz günlerde DiCaprio’nun Ukraynalı anneannesinin anısına 10 milyon dolarlık bir bağış yaptığı haberi gelmişti. Ancak bu haberin asılsız ortaya çıktı. DiCaprio’nun Ukrayna’nın yanında olduğu ancak herhangi bir aile yakınının bulunmadığı ve CARE, Uluslararası Kurtarma Komitesi, Save the Children ve BM’nin mülteci teşkilatına insani yardımlarda bulunduğunu belirtildi.

SENELER ÖNCE PUTIN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

DiCaprio, insani ve çevresel çabalarıyla ünlü ve 1998 yılında, hassas ekosistemlerin ve dünya çapında 35’in üzerinde koruma projesini destekleyen Leonardo DiCaprio Vakfı’nı kurmuştu.

Hatta vakfının aldığı aksiyonlar doğrultusunda ünlü oyuncu, 23 Kasım 2010’da Rusya’nın Saint Petersburg kentinde o sırada Başbakan olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelmişti. İkili, kaplanların bir tür olarak neslinin tükenme olasılığına ilişkin endişelere yanıt olarak düzenlenen Uluslararası Kaplan Koruma Forumu sırasında düzenlenen bir resepsiyonda konuşurken görülmüştü.

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