Meghan Markle ve Prens Harry Hollywood’un ünlü çifti ile görüştü

Dünya çapında gişede 1.27 milyar sterlin kazanan Örümcek Adam'ın genç yıldızları Tom Holland ve Zendaya, Prens Harry ve Meghan Markle ile görüştü. Dünyanın en gözde iki çiftinin görüşmeleriyle ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

Sozcu.com.tr

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Şu anda dünyanın en çok konuşulan çifti şüphesiz Sussex Dükü ve Düşesi olarak düşünülebilir ki onlar da kendileri olduklarını sanıyorlar; ancak bu şan aslında Örümcek Adam filmiyle öne çıkan Zendaya ve Tom Holland’a ait.

Şimdi de Prens Harry ve Meghan Markle’ın çiftin yıldız tozunun bir kısmının kendilerine bulaşmasını istedikleri söyleniyor.

Dailymail’e konuşan Prens Harry’nin eski arkadaşlarından biri, “Duyduğum kadarıyla Tom ve Zendaya oldukça şaşkındı. Tom hayatında hiç Harry ile tanışmadı veya onunla konuşmadı, bu yüzden ne istediklerini bilmiyordu” dedi.

Yine de oyuncular, California, Montecito’da yaşayan Sussex’lerle tanışmayı kabul etmiş.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın neden Holland ve Zendaya ile tanışmaya bu kadar hevesli oldukları belli değil, ancak onları medya projelerinden birinde yer almaya ikna etmeyi ummuş olabilecekleri konuşuluyor.

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